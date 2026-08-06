SpaceX se desplomó más de 12% en Nasdaq luego de la publicación de sus resultados trimestrales

Luego del primer informe de resultados trimestrales, el gigante tecnológico SpaceX, que recientemente protagonizó la mayor salida a la Bolsa de la historia, tuvo un fuerte retroceso.

Ayer, hacia las 10:35 hora Argentina, el título de la empresa de Elon Musk caía un 12.23% hasta los US$110.00, lo cual equivale a unos US$200 mil millones de capitalización bursátil evaporados, según informó la agencia de noticias AFP.

En los primeros datos financieros divulgados desde su salida a bolsa, el 12 de junio, el conglomerado de Elon Musk informó que sus gastos de capital se multiplicaron por seis y alcanzaron los US$18.400 millones, muy por encima de las previsiones de los analistas. La mayor parte de esas inversiones estuvo destinada al desarrollo de infraestructura vinculada con la inteligencia artificial.

Con la caída de este miércoles, las acciones de SpaceX perforaron el nivel alcanzado en su oferta pública inicial (IPO), al negociarse por debajo de los US$135 fijados en junio. Sin embargo, hoy, a las 13, las acciones rebotaban y un 2% y cotizaban a US$110.

Los empleados de SpaceX celebran el cierre de la bolsa Nasdaq MarketSite tras el lanzamiento de la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX en Nueva York el 12 de junio de 2026 TIMOTHY A. CLARY - AFP

El martes habían cerrado apenas por encima de los US$125, muy lejos del máximo histórico superior a los US$200, registrado poco después de su debut bursátil.

La reacción del mercado refleja la creciente cautela de los inversores frente a las multimillonarias inversiones que las grandes compañías tecnológicas están destinando a la carrera por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial, aun cuando ello implique un fuerte incremento de sus gastos de capital.

De todas formas, el rebote de hoy habla de los sólidos resultados del segundo trimestre y de un interés del mercado en las acciones aeroespaciales. Tal como detalló Yahoo Finance, SpaceX reportó unos impresionantes ingresos de US$7810 millones en el segundo trimestre, cifra significativamente superior a las estimaciones, con un notable crecimiento en los segmentos de IA y conectividad.

Con información de AFP y de ANSA