La producción mundial de chips de memoria para 2027 ya está vendida, y el 70% irá a servidores de IA

Tres de los principales fabricantes de memoria DRAM y HBM, Samsung, SK Hynix y Micron, ya han vendido toda su capacidad productiva para 2027, que estará dirigida a cubrir la demanda de la inteligencia artificial (IA) y los acuerdos a largo plazo con sus clientes.

El sector enfrenta una escasez de memorias RAM que afecta principalmente al consumo, en parte debido a la alta demanda de IA, que está provocando que las tecnológicas prioricen la fabricación y el suministro de memorias de alto rendimiento para centros de datos, en lugar de memorias RAM para dispositivos.

Esta situación ha llevado a los principales fabricantes a afirmar que solo podrán cubrir el 60 por ciento de la demanda a finales de 2027. Ahora, fuentes internas de la industria han afirmado en declaraciones al medio taiwanés DigiTimes, que Samsung, SK Hynix y Micron ya han asignado toda su capacidad productiva de DRAM y HBM de 2027.

Esto significa que toda la memoria que será fabricada el año que viene por los tres fabricantes que controlan el sector ya ha sido vendida y no hay planes para aceptar pedidos adicionales.

De hecho, el presidente de la compañía de componentes de hardware también taiwanesa ADATA, Chen Li-bai, ha subrayado al respecto que las aplicaciones relacionadas con servidores HBM e IA acapararán casi el 70 por ciento de la capacidad de DRAM, lo que deja poco para PC y móviles, como ha recogido el medio citado.

Siguiendo esta línea, las fuentes han detallado que la memoria NAND Flash, que se utiliza en los discos SSD y M.2, no presenta un desabastecimiento tan severo como la DRAM, aunque se prevé que para finales de agosto se cierren las reservas para 2027. Samsung, Micron y SanDisk ya han vendido su NAND anual, aunque Kioxia y SK Hynix cerrarían la venta en el mes mencionado.

Como resultado de todo ello, se prevé que 2027 se convierta en el “año de mayor escasez de memoria”, aunque según el medio taiwanés se espera que el aumento de precios comience a desacelerarse.

Por su parte, el presidente de SK Group, Chey Tae-won, ha señalado que prevé que la demanda de semiconductores de IA crezca entre un 60 y un 100 por ciento en 2027 frente a 2026, mientras que la demanda global de almacenamiento oscilará entre un 50 y un 60 por ciento.

Todo ello está llevando a que los fabricantes de memoria estén firmando acuerdos a largo plazo para suministrar memoria de hasta 5 años. De hecho, el informe señala, sin nombrarlas específicamente, que algunos de los hiperescaladores (compañías tipo Microsoft, Google o Meta) y los fabricantes de marca (OEM) están incidiendo en obtener suministro de memoria.

Actualmente, la crisis de escasez de chips de memoria ya está causando serios problemas en la industria tecnológica, provocando que Xbox haya aumentado el precio de sus consolas en todo el mundo, que Valve lanzase la Steam Machine a un precio alto o que el MacBook Air no pueda distribuirse hasta finales de agosto o primeros de septiembre.

Son algunos de los últimos ejemplos de una crisis mundial de chips que entre sus víctimas encuentra las GPU de alto rendimiento como la RTX 5090 de NVIDIA, que actualmente pasa de los 5000 dólares en algunos retailers.