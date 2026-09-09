Truco viral de internet: la verdad sobre la moneda encima del router

Cuando el Wi-Fi comienza a funcionar lento o la señal no llega con la misma intensidad a todos los ambientes de una casa, es habitual buscar soluciones rápidas antes de cambiar el router, contratar otro servicio o instalar un repetidor. En ese escenario, las redes sociales se convirtieron en una fuente inagotable de trucos caseros.

Uno de ellos resulta particularmente sencillo: colocar una moneda encima del router. Quienes recomiendan esta práctica sostienen que el metal podría funcionar como una pequeña antena, modificar las ondas electromagnéticas y conseguir que la conexión sea más estable.

La explicación parece atractiva porque no requiere ninguna configuración ni gasto adicional. Sin embargo, una moneda apoyada sobre el dispositivo no tiene la capacidad de aumentar la velocidad de Internet ni de mejorar la cobertura inalámbrica.

Colocar una moneda sobre un router es una de las ideas virales que comenzó a circular en los últimos días en Internet (Foto: Generada con IA)

¿Poner una moneda sobre el router mejora la señal del Wi-Fi?

Los routers domésticos permiten que celulares, computadoras, televisores y otros dispositivos se conecten de manera inalámbrica mediante ondas de radio. Habitualmente trabajan con las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, mientras que equipos compatibles con tecnologías más recientes también pueden utilizar la banda de 6 GHz.

Las antenas del router están específicamente diseñadas para operar con esas frecuencias. Una moneda colocada al azar sobre la carcasa no posee ni las dimensiones ni la configuración necesarias para transformarse en una antena útil que amplifique la cobertura.

Tampoco puede aumentar la velocidad máxima que ofrece el proveedor de internet. Si una persona tiene contratado un determinado servicio, apoyar un objeto metálico sobre el equipo no modifica ese límite.

¿Por qué no se debe colocar una moneda sobre el router?

Esto no quiere decir que el metal no interactúe con las señales inalámbricas. Por el contrario, determinados objetos y superficies metálicas pueden reflejar, absorber o alterar la propagación de las ondas de radio.

El problema es que ese fenómeno no convierte automáticamente cualquier objeto metálico en un amplificador. Una moneda apoyada sobre el router no permite controlar hacia dónde se dirige la señal ni garantiza que llegue con mayor intensidad a una habitación con poca cobertura.

De hecho, en una vivienda, grandes superficies metálicas y otros obstáculos físicos pueden perjudicar la propagación del Wi-Fi. Por eso, el entorno en el que se instala el equipo suele ser mucho más importante que cualquier truco que implique colocar objetos sobre él.

Otra explicación difundida en Internet sostiene que la moneda podría servir para agregar peso a routers pequeños y evitar que los cables los muevan. En ese caso, podría existir un efecto puramente físico sobre la estabilidad del aparato, pero no tendría ninguna consecuencia positiva sobre la calidad o velocidad de la conexión.

¿Cómo mejorar realmente la señal del Wi-Fi en casa?

Si existen habitaciones en las que Internet funciona peor, una de las primeras cuestiones que conviene revisar es la ubicación del router. La distancia, las paredes y los objetos que se encuentran entre el equipo y los dispositivos conectados influyen en la calidad de la señal.

En términos generales, es conveniente instalarlo en una posición central, elevada y lo más despejada posible. Guardarlo dentro de un mueble, dejarlo en el piso o esconderlo detrás de un televisor puede limitar innecesariamente su cobertura.

También es importante entender las diferencias entre las bandas disponibles. La de 2,4 GHz suele ofrecer un mayor alcance y atravesar obstáculos con más facilidad, aunque puede estar más congestionada. La de 5 GHz permite normalmente velocidades superiores y menor interferencia, pero tiene un alcance menor. Los equipos compatibles con 6 GHz suman más capacidad y canales disponibles, aunque esa banda también tiene limitaciones de alcance.

Se recomienda colocar el router en una posición central, elevada y lo más despejada posible JAY CEE

Si la vivienda es grande o existen demasiadas paredes y obstáculos, cambiar de ubicación el router podría no ser suficiente. En esos casos, un sistema Wi-Fi mesh o puntos de acceso adicionales pueden ser alternativas más efectivas para ampliar la cobertura.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA