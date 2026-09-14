Hollywood convierte a los magnates tecnológicos en protagonistas de sus próximas películas

Mientras la mayoría de los espectadores está pendiente de la permanencia en cartel de la nueva película de Spider-Man o de la próxima película de Avengers de Marvel, que contará con el regreso de Robert Downey Jr. como Doctor Doom, algunas de las producciones más interesantes de los próximos meses podrían tener menos que ver con los cómics y más con los líderes y las figuras destacadas del mundo tecnológico.

Las películas biográficas suelen tener resultados dispares en la taquilla, pero una seguidilla de próximos estrenos centrados en grandes nombres de empresas tecnológicas está despertando interés y generando sorpresa.

Eso podría ser una buena noticia para los estudios y las cadenas de cines, que buscan mantener el impulso después de un verano récord, durante el cual la recaudación en taquilla superó los US$4670 millones. Estos son algunos de los líderes tecnológicos que se convertirán en estrellas de cine en los próximos meses, aunque no necesariamente por decisión propia.

Elizabeth Holmes

Cuando se estrenó el tráiler del documental sobre Elizabeth Holmes, You Can See Everything, dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, hace poco más de una semana, parecía tratarse de una película de terror psicológico bien actuada y dirigida con gran habilidad. Pero luego la gente se dio cuenta de que la mujer que aparecía en los primeros planos extremos no era una actriz emergente: era Holmes, la fundadora de Theranos, quien fue condenada por defraudar a inversores de la empresa de análisis de sangre.

Una proyección sorpresa de la película en el Festival de Cine de Telluride, por esas mismas fechas, no hizo más que aumentar el interés por la producción, en la que Holmes permitió que los realizadores ingresaran a su casa 34 días antes de presentarse en prisión. Después de que comenzara a cumplir su condena, las cosas aparentemente fueron todavía más lejos. El material promocional de A24 describe la película como un viaje “al abismo”. Según trascendió, los realizadores desafían al público a distinguir la honestidad de la actuación, ya que ellos mismos se encontraron confundidos en algunos momentos.

La película, que dura 174 minutos, tendrá un estreno amplio en cines el 16 de octubre.

Elon Musk

Musk, un explosivo documental de casi cuatro horas sobre el hombre más rico del mundo y líder de Tesla y SpaceX, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia. Dirigida por Alex Gibney, ganador del Oscar y conocido por Enron: The Smartest Guys in the Room, la película fue realizada sin la colaboración de Musk.

Aunque Musk puede no haber hablado con el director, su exesposa, Justine Musk, aparentemente tiene mucho que decir sobre su matrimonio y asegura que fue a través de él que “aprendió el término gaslighting”. Según su relato, durante la recepción de su boda él le dijo: “Yo soy el alfa en esta relación”, y que “constantemente señalaba las cosas que consideraba insuficientes” en ella. Ashley St. Clair, madre de uno de sus otros hijos, también aparece en la película y cuenta que rechazó un acuerdo de confidencialidad de US$40 millones para poder hablar libremente en el documental.

Musk criticó la película antes de su estreno y calificó a Gibney de “un imbécil hasta la médula”.

La película, de 3 horas y 45 minutos de duración, llegará a los cines el 16 de octubre y se estrenará en HBO Max el próximo año.

Sam Altman

A diferencia de las películas sobre Musk y Holmes, esta no es un documental, sino una película biográfica centrada en el CEO de OpenAI. Artificial está protagonizada por Andrew Garfield en el papel de Altman y dirigida por Luca Guadagnino (Call Me by Your Name).

La película aborda los acontecimientos disruptivos que tuvieron lugar en OpenAI en 2023, cuando Altman fue despedido abruptamente y reincorporado cinco días después. La producción tuvo un recorrido algo accidentado: Amazon MGM Studios, su distribuidora original, decidió retirarse después de firmar una alianza con OpenAI. Musk también aparece en la película, interpretado por un actor, y personas que vieron la producción aseguran que ni Altman ni Musk quedan retratados como personajes particularmente simpáticos.

La película se estrenará el día de Navidad, el 25 de diciembre.

Mark Zuckerberg

The Social Reckoning es una continuación de The Social Network, de 2010, nuevamente escrita —y esta vez también dirigida— por Aaron Sorkin. La película se centra en el período alrededor de la investigación de The Wall Street Journal conocida como “The Facebook Files”, publicada en 2021, y aborda la revelación de información sensible de la compañía por parte de la ingeniera de Facebook Frances Haugen y las consecuencias que tuvo.

Jeremy Strong, conocido por interpretar a Kendall Roy en Succession, interpreta a Zuckerberg y toma el lugar de Jesse Eisenberg, quien lo encarnó 16 años atrás.

La película llegará a los cines el 9 de octubre.