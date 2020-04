Me importa: Facebook lanza una nueva reacción para acompañar al clásico Me gusta

Me importa es la séptima reacción que Facebook suma a las opciones disponibles para que los usuarios puedan expresarse durante la crisis de la pandemia de coronavirus covid-19

20 de abril de 2020 • 13:39

Facebook presentó Me importa , una nueva reacción disponible en un emoticón que abraza un corazón que busca ampliar las opciones de expresión a la hora de realizar un comentario en la red social y en Messenger durante la cuarentena por la crisis de coronavirus covid-19 .

De esta forma, esta sexta reacción forma parte de una actualización de Facebook que va más allá del clásico Me gusta con el objetivo de ofrecer una nueva forma de expresión para los usuarios durante la cuarentena. La ilustración de un emoticón que abraza un corazón fue denominada por la compañía como Care, según Alexandru Voica, gerente de comunicaciones tecnológicas en Facebook. "La reacción Care se podrá utilizar en comentarios, puplicaciones, imágenes, videos y en cualquier otro contenido de la red social, tanto en la versión web como en la app", agregó el ejecutivo.

Lanzadas en 2015 , las reacciones en Facebook buscaron ampliar las emociones en los comentarios de la red social más allá del distintivo Me gusta. Junto a las opciones "me divierte", "me alegra", "me asombra", "me entristece" y "me enfada", a partir de esta semana tanto Messenger como Facebook contarán con la opción Me importa , una expresión que busca demostrar el cuidado y la importancia de los seres queridos durante la cuarentena .

Esta séptima reacción se podrá utilizar con dos versiones, una con un corazón que late y otra con un emoticón que abraza a un corazón.