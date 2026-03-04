Cómo la IA será clave para la transición del 5G al 6G, según Huawei

En 2030, aseguran los expertos, entrarán en funcionamiento las primeras redes 6G, cuyo desarrollo está lejos de estar terminado: aunque se planeaba para 2028, recién para 2029 estaría definido el alcance y funcionamiento técnico de este estándar de conectividad móvil. Mientras, en regiones como América latina recién para 2028 las conexiones 5G serán mayoría: hoy lo que prima a nivel regional es el 4G, según dijo Daniel Zhou, presidente de Huawei Latinoamérica en una rueda de prensa en el Mobile Mobile Congress (MWC 2026) que termina este jueves en Barcelona.

En el medio, la explosión de la IA generativa a partir de fines de 2022 obliga a repensar qué rol tendrá este anticipado 6G, qué funciones incluirá, y cómo se puede acelerar la adopción de 5G para que simplifique la evolución hacia la nueva generación, un tema que fue centro de discusión la feria catalana, y que tiene al 5G-A (5G-Advanced) como el puente hacia el futuro 6G.

La IA agéntica

Así como el año pasado el lema parecía ser “ponele IA a todo”, este año la consigna es más “ponele IA agéntica a todo”, y en especial a las telecomunicaciones. La IA agéntica permite resolver tareas y pedidos por fuera de la plataforma original, permitiendo que interactúe en forma autónoma con servicios de terceros en nuestro nombre.

Estos agentes ya están presentes en el comercio electrónico, en los autos sin chofer, en diversas industrias automatizadas y dispositivos personales, reinventando la forma en que interactuamos con el mundo digital. Sin embargo, para que esta internet agéntica prospere, es necesario un 5G avanzado que ofrezca latencia bajísima (el tiempo de “reacción” de la conexión) y una enorme capacidad de conexión simultánea de dispositivos.

Apuntando a esto, Huawei presentó el protocolo abierto A2A-T (Agente a Agente para Telecomunicaciones) para gestionar la interacción entre agentes de IA y de ellos con otros servicios externos.

No es un auncio menor: la compañía es la que más patentes de 5G tiene en el mundo (más de 11.000), superando a Qualcomm (la segunda con más patentes, y un jugador central en el tema) o a sus competidores directos como Ericsson o Nokia.

Este protocolo de código abierto busca estandarizar la comunicación entre distintos agentes de IA, permitiendo que colaboren de manera eficiente y segura. La apuesta es ambiciosa: reducir los ciclos de integración de sistemas de meses a solo días, eliminando las barreras entre diferentes proveedores.

Además, para apoyar el despliegue de agentes de IA, presentó una plataforma de servicio de computación inteligente que permite construir infraestructuras “listas para la IA” con 1024 nodos en 15 días, siguiendo la intención de Nvidia de ubicar nodos de IA en todas las próximas torres 6G. La compañía ya tiene más de 130 centros de datos de IA (AIDC) entregados a nivel mundial.

Los desafíos en el desarrollo del 6G

Todo este desarrollo, no obstante, se está viendo oscurecido por la situación geopolítica, con el trasfondo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China (y en la que Huawei tuvo un papel protagónico en 2019 cuando entró en la lista negra de empresas del gobierno estadounidense, lo que le impide acceder a tecnología desarrollada en ese país).

En el MWC 2026, un grupo de gobiernos occidentales (incluyendo a EE.UU., Reino Unido, Japón, Australia, Suecia y Finlandia) presentó sus Principios de Seguridad y Resiliencia 6G, que buscan definir lineamientos de ciberseguridad y controles en la cadena de suministro antes de que el estándar 6G esté listo, con un énfasis en la necesidad de implementar criptografía resistente a la computación cuántica y diseños de red que contengan brechas de seguridad de manera intrínseca.

Mientras, el gobierno de EE.UU. presentó en esta feria a Ocudu, su plan para hacer que todo el software detrás de 5G y 6G sea de código abierto, lo que afectaría principalmente a los gigantes de las telecomunicaciones (que tienen el control sobre cómo evoluciona la tecnología), pero que también amenaza con romper un ecosistema que ha sido notablemente multilateral desde el nacimiendo de GSM como un estándar europeo a fines del siglo pasado, y su posterio evolución como base mundial de conectividad. “Las telecomunicaciones son un gran ejemplo de cooperación mundial”, reflexionó Zhou en una charla con periodistas en la feria. “Tenemos que evitar un mundo fracturado y buscar el diálogo, porque resulta beneficioso para todos”.