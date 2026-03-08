LA NACION

Día de la Mujer 2026: 150 frases para enviar por WhatsApp

En esta fecha tan importante, muchos quieren mandar mensajes a las mujeres más queridas de su vida

  • icono tiempo de lectura8 minutos de lectura'
Las mejores frases para enviar a las mujeres en su día
El Día de la Mujer se celebra cada 8 de marzo. Esta fecha rinde homenaje a un trágico acontecimiento que sirvió de catalizador para el inicio de las movilizaciones y la lucha social en favor de los derechos de las mujeres a nivel global. Más allá de una celebración, el también llamado 8M es un día de profunda reflexión, un espacio para exponer ideas, debatir y visibilizar las diversas situaciones que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

En esta fecha hay quienes quieren saludar a las mujeres más importantes en su vida. A continuación, 150 frases para hacerlo.

Día de la Mujer: las mejores frases para enviar por WhatsApp
  • Que nada te pare. Que nada te defina. Que nada te sujete.
  • Tu valor no se mide por lo que hacés, sino por quién sos.
  • El mundo necesita tu voz y tu mirada única.
  • Sos la protagonista de tu propia historia, no dejes que nadie te escriba el guion.
  • No aceptes menos de lo que merecés, que es un montón.
  • Tu fuerza es el motor que mueve cualquier montaña.
  • Una mujer segura de sí misma es un ejército imparable.
  • Que nunca te falten ganas de confiar en lo que sentís.
  • Sos capaz de todo lo que te propongas y mucho más.
  • Tu resiliencia es tu mayor superpoder.
  • La libertad es lo mejor que te queda puesto.
  • No pidas permiso para brillar, hacelo y listo.
  • Sos valiente, sos fuerte, sos suficiente.
  • Tu autenticidad es tu mayor acto de rebeldía.
  • Que tus sueños sean más grandes que tus miedos.
  • Sos la arquitecta de tu propio destino.
  • No frenes hasta que te sientas orgullosa de vos misma.
  • Tu determinación no tiene techo.
  • El mundo es mucho más copado gracias a tu luz.
  • Seguí rompiendo todos los techos de cristal que encuentres.
  • Admiro cómo transformás la realidad con solo estar.
  • Gracias por ser un referente de pasión y garra.
  • Tu esfuerzo de todos los días hace que todo valga la pena.
  • Sos inspiración pura para los que te rodeamos.
  • No hay barrera que tu inteligencia no pueda saltar.
  • Gracias por abrir camino a las que vienen atrás.
  • Tu talento no tiene fronteras, sabelo.
  • Sos un ejemplo de perseverancia y empatía.
  • Admiro cómo defendés lo que creés.
  • Gracias por ser vos, así de auténtica y sin vueltas.
  • Tu liderazgo es natural y súper necesario.
  • Sos el ejemplo de que laburando fuerte se llega lejos.
  • La pasión que le ponés a todo es contagiosa.
  • Gracias por enseñarnos que ser buena gente no es ser débil.
  • Tu sabiduría es un faro para muchos de nosotros.
  • Sos una pieza clave en cualquier equipo y en la vida.
  • Admiro tu valentía para decir lo que pensás de frente.
  • Tu creatividad no tiene límites.
  • Sos una fuerza de la naturaleza.
  • Gracias por buscar siempre la excelencia en lo que hacés.
  • Por un mundo donde seamos socialmente iguales y humanamente diferentes.
  • La igualdad es el único camino hacia la justicia de verdad.
  • Tu voz es el eco de muchas que lucharon antes que vos.
  • Ni un paso atrás en la conquista de tus derechos.
  • Juntas somos imparables, no hay duda.
  • Que el respeto sea el idioma que hablemos todos.
  • Celebrar el 8M es honrar la historia y armar el futuro.
  • La equidad no es una opción, es una necesidad urgente.
  • Tu autonomía es tu derecho más sagrado, cuídalo siempre.
  • Por un futuro donde ser mujer no sea ser valiente, sino simplemente ser libre.
  • Sigamos construyendo puentes, no muros.
  • La sororidad es nuestra mejor herramienta contra todo.
  • Que la justicia te acompañe en cada paso que des.
  • Hoy celebramos lo que logramos, pero seguimos en la lucha por lo que falta.
  • Tu independencia es tu victoria más grande.
  • Que nadie apague tu voz ni te calle las ideas.
  • La igualdad de oportunidades es un derecho, no un favor que te hacen.
  • Sos dueña de tu cuerpo, de tu mente y de tu tiempo.
  • Por un mundo que valore tu cabeza tanto como tu esfuerzo.
  • Sigamos marchando hacia la libertad total.
  • ¡Feliz día a la mujer increíble que sos!
  • Brillá hoy y siempre.
  • Sos fuego y luz.
  • ¡Seguí conquistando el mundo!
  • Te admiro un montón.
  • Sos imparable, sabelo.
  • Feliz 8 de marzo, genia.
  • Tu potencial es infinito.
  • Por un día lleno de reconocimiento para vos.
  • Sos arte en movimiento.
  • ¡A por todas, no te detengas!
  • Gracias por existir y ser como sos.
  • Sos pura inspiración.
  • Mujer: valiente, libre y auténtica.
  • Que nada te frene nunca.
  • Hoy celebramos tu esencia.
  • Orgullo total de conocerte.
  • Sos magia pura.
  • ¡Feliz Día de la Mujer! Te lo merecés.
  • Siempre para adelante, ni para tomar envión.
  • El éxito de una mujer es el empujón que otra necesita.
  • No busques ser perfecta, buscá ser libre.
  • Tu intuición es tu brújula más fiel, hacele caso.
  • Ser mujer es tener la fuerza de mil inviernos y el calor del sol.
  • Aprender a quererte a vos misma es el mejor romance que vas a tener.
  • La inteligencia es la belleza más linda que podés cultivar.
  • No sos lo que te pasó, sos lo que decidís ser hoy.
  • La verdadera elegancia está en lo que tenés en la cabeza.
  • Tu valor no depende de cómo te miren los demás.
  • Hacé las paces con tus sombras para brillar con más ganas.
  • Escuchar tu propia voz es el mayor acto de libertad.
  • No compitas con otras, caminá a la par.
  • Ser vulnerable también es ser muy valiente.
  • Sos el resultado de todas las mujeres que te precedieron.
  • Cuidá tu paz mental, es tu tesoro más grande.
  • El cambio empieza cuando una mujer se anima a decir “no”.
  • Tus ideas tienen el poder de cambiar todo a tu alrededor.
  • Confía en tu propio proceso, no tenés que correr.
  • Nunca subestimes el impacto de tus pequeñas acciones.
  • Sos un universo entero por descubrir.
  • ¡Qué mujer sos, por Dios! Admiración total.
  • No te achiques nunca, que te queda chico el mundo.
  • Sos una genia, gracias por bancar todas las paradas.
  • El mundo sería un bajón sin vos.
  • Sos de esas personas que hacen que todo parezca posible.
  • ¡Qué lindo es verte brillar así!
  • No hay nada que te quede grande, sos una fiera.
  • Gracias por ponerle el pecho a todo con esa sonrisa.
  • Sos la uno, no hay con qué darle.
  • ¡Qué orgullo caminar al lado tuyo!
  • Sos una laburante de la vida, te merecés lo mejor.
  • No dejes que ningún gil te diga qué podés hacer.
  • Tenés una garra que no se consigue en ningún lado.
  • Sos luz, sos fuerza y sos un motor.
  • Gracias por enseñarme tanto sin decir ni una palabra.
  • Sos una mujer de fierro, pero con el corazón de oro.
  • ¡Vamos que hoy es tu día y todos los demás también!
  • Sos lo más grande que hay.
  • Qué suerte tenerte cerca, sos un ejemplo.
  • ¡Festejá fuerte hoy, que te sobra personalidad!
  • Es un placer laburar con una mujer tan capaz como vos.
  • Tu profesionalismo nos eleva la vara a todos.
  • Gracias por tu compromiso y por tu mirada crítica.
  • Sos una pieza clave en este equipo.
  • Admiro tu capacidad para resolver lo que venga.
  • Gracias por el apoyo constante y la buena onda.
  • Sos un ejemplo de liderazgo positivo.
  • Tu inteligencia hace que el trabajo sea más fácil para todos.
  • Qué bueno compartir el día a día con una mujer así.
  • Feliz día a la que siempre tiene la solución a mano.
  • Sos el pilar de mi vida, gracias por tanto.
  • Qué lindo es crecer al lado de una mujer como vos.
  • Sos mi ejemplo a seguir en todo.
  • Gracias por ser mi refugio y mi empuje.
  • Sos la mujer más increíble que conozco.
  • Te quiero por lo que sos y por lo que me hacés ser.
  • Gracias por tu paciencia infinita y tu amor real.
  • Sos el alma de esta familia/amistad.
  • Qué privilegio es quererte.
  • Sos valiente hasta para amar, y eso es un montón.
  • Sos dueña de tu risa y de tus decisiones.
  • Nunca te olvides de lo mucho que valés.
  • Que hoy te reconozcan todo lo que hacés en silencio.
  • Sos una luchadora nata, no aflojes nunca.
  • Tu libertad no se negocia con nadie.
  • Sos el cambio que querés ver en el mundo.
  • ¡Arriba ese ánimo, que sos una reina!
  • Que se caiga el mundo, que vos vas a seguir de pie.
  • Sos inspiración, sos fuerza, sos mujer.
  • ¡Feliz día, genia total! El mundo es tuyo.
