Mercado Libre desembarca en Estados Unidos para abastecer a sus usuarios mexicanos

Escuchar

Mercado Libre anunció hoy la apertura de su primer centro de distribución en Estados Unidos: más precisamente, en el estado de Texas.

¿Se trata de comenzar a competir directamente con Amazon y otros gigantes del comercio electrónico en su propio territorio? No exactamente.

El objetivo, dice la compañía, es atender de manera más cercana a los vendedores que están en EE.UU. y así ampliar la variedad de productos que ofrecen a los compradores de México. Es decir, Mercado Libre busca facilitar el envío de productos estadounidenses hacia el sur.

“La operación de este primer sitio en Estados Unidos nos permite fortalecer aún más la variedad de productos disponibles para los compradores mexicanos en nuestro marketplace, al acercarles las ofertas de los vendedores norteamericanos de manera más ágil y directa”, señaló David Geisen, director general de Mercado Libre México y Vicepresidente Senior de Comercio para Hispanos.

Mercado Libre registró ingresos netos de US$ 4300 millones, un 36% más que en 2023

Gracias a este nuevo centro de distribución de la compañía fundada por Marcos Galperín, los usuarios mexicanos de Mercado Libre podrán recibir sus envíos desde EE.UU., entre dos y cinco días después de hecha la compra en las principales ciudades de México, además de contar con envío gratis.

En 2021 Mercado Libre se asoció con la firma texana BigCommerce Holdings, para facilitarle a esta vender sus productos en América Latina. Ahora amplía la presencia en Estados Unidos con un centro de distribución propio, abastecido por compañías estadounidenses y con el objetivo de cumplir con los pedidos de los clientes mexicanos.

Hace unos días, Mercado Libre reportó sus resultados del primer trimestre de 2024. El unicornio de origen argentino superó las expectativas de los analistas: logró ganancias por US$ 344 millones, sobre una facturación de US$ 4300 millones, un 36% más que en 2023, y por encima de los US$ 3900 millones estimados por los analistas. La performance del gigante del e-commerce se sostuvo en el desempeño de sus operaciones en Brasil y México, que compensaron algunos efectos negativos en la Argentina.

LA NACION