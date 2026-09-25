Meta apuesta por integrar la IA en una suerte de tamagotchi llamado Muse Charm

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, presentó el miércoles un pequeño dispositivo portátil llamado Muse Charm para utilizar su nuevo asistente de IA, Muse, con lo que amplía los esfuerzos de la empresa en materia de hardware más allá de sus exitosos anteojos inteligentes.

El dispositivo de IA, del tamaño aproximado de un estuche de AirPods de Apple, cuenta con una pantalla táctil de unas 2 pulgadas y conexión 5G integrada. Meta ha afirmado que el Charm estará listo para su envío para las fiestas de diciembre, aunque no ha revelado su precio.

(81) Meta Connect Keynote 2026 - YouTube (Online-video-cutter.com)

“Hemos condensado toda la experiencia de Muse, incluyendo todo el conjunto de funciones de voz y avatares en tiempo real, en algo que cabe en un llavero y con el que siempre se puede hablar”, dijo Zuckerberg en el evento anual de dispositivos de Meta, Meta Connect, celebrado en Menlo Park, California.

El anuncio sorpresa de Meta llega en un momento en que Silicon Valley busca un sucesor del teléfono inteligente, invirtiendo miles de millones en dispositivos diseñados en torno a asistentes de IA capaces de ver, oír y responder al mundo que los rodea. Desde anteojos inteligentes y pines hasta dispositivos de mano, las empresas apuestan por que la IA transformará la forma en que los consumidores interactúan con la tecnología. Aún no está claro qué formato acabará imponiéndose como estándar.

En la conferencia Meta Connect Mark Zuckerberg presentó al avatar de su agente de IA Muse, junto con anteojos inteligentes Jeff Chiu - AP

La propia Meta comenzó con las gafas con IA, convirtiendo su colaboración con Ray-Ban, de EssilorLuxottica, en uno de los primeros éxitos en esa categoría.

El miércoles, el gigante de las redes sociales también presentó su dispositivo de realidad virtual Meta VR Glasses, lo suficientemente delgado como para pasar por unos anteojos, y un par de anteojos inteligentes sin cámara, diseñados para mitigar el creciente rechazo por motivos de privacidad que suscitan los dispositivos de IA capaces de grabar videos y tomar fotografías de las personas sin su consentimiento.

Los nuevos anteojos de realidad virtual de Meta presentados en la Meta Connect 2026 Jeff Chiu - AP

Los dispositivos de Meta que tendrán Muse

La empresa también ha ampliado la presencia de su asistente de inteligencia artificial Muse, a toda su gama de gafas inteligentes, añadiendo nuevas capacidades agénticas, como el uso de computadoras y la integración con minoristas y servicios como Walmart, Best Buy y Gap.

Meta ha afirmado que Muse se convertirá en la interfaz principal de sus anteojos, lo que permitirá a los usuarios comprar, concertar citas y realizar tareas mediante comandos de voz.

Meta renovó su familia de anteojos conectados con una versión sin cámara frontal, los Ray-ban Meta Audio Jeff Chiu - AP

Las gafas Meta VR, con un precio de 1299 dólares, pretenden igualar las prestaciones de rivales más voluminosos y costosos, como las Vision Pro de Apple. El dispositivo pesa aproximadamente lo mismo que una baraja de cartas, un diseño posible gracias a que la batería y el procesador se han trasladado a una unidad separada. Su lanzamiento está previsto para la primavera de 2027.

Meta apuesta por que este dispositivo de realidad virtual, que tiene el aspecto de unos anteojos negros envolventes y responde a gestos oculares, de voz y de las manos, pueda finalmente llevar al gran público una categoría que durante mucho tiempo se ha visto frenada por los altos precios y los pesados cascos, incómodos de llevar durante horas.

“Reducir el peso a unos 100 gramos es impresionante y podría mejorar la experiencia del usuario”, dijo Linda Sui, fundadora de Smart Analytics Group, una empresa de estudios de mercado.

Mark Zuckerberg al presentar el Muse Charm, un dispositivo minúsculo que permite interactuar con la IA de la compañía Andrej Sokolow - dpa DPA

“Sin embargo, los principales casos de uso siguen siendo, en líneas generales, similares a los de los cascos de realidad virtual anteriores. El precio más elevado también podría dificultar su llegada al gran público.”

Los nuevos anteojos sin cámara, denominados Ray-Ban Meta Audio, seguirán grabando audio y no indicarán claramente a los transeúntes que se está realizando una grabación, a diferencia de sus gafas inteligentes con cámara, que emiten un destello de luz mientras graban. Los críticos afirman que el mero hecho de prescindir de las cámaras podría no ser suficiente para disipar las preocupaciones sobre la privacidad.

Los lentes Meta Audio son el nuevo modelo fabricado a través de la colaboración de la empresa con EssilorLuxottica y saldrán a la venta a partir del 13 de octubre a un precio inicial de 349 dólares. Esto supone 100 dólares menos que la última versión de sus gafas Ray-Ban, que siguen incorporando cámaras y estarán disponibles en dos nuevos modelos: las icónicas Aviator y las Zena.

Con información de Reuters