Meta lanza planes de suscripción Plus para WhatsApp, Instagram y Facebook, y el abono Meta One para IA

Meta ha lanzado oficialmente los planes de suscripción Plus para sus plataformas de redes sociales Instagram, Facebook y WhatsApp, que incluirán funciones exclusivas de personalización y para impulsar el contenido publicado, además de adelantar nuevas suscripciones Meta One que llegarán próximamente basadas en inteligencia artificial (IA).

Tras anunciar sus planes para incluir modelos de suscripción de pago en sus principales servicios en enero de este año, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg comenzó a probar su modelo de suscripción Instagram Plus a finales del mes de marzo, con nuevas funciones para el contenido compartido en historias. Igualmente, también comenzó a desplegar su plan de suscripción WhatsApp Plus el pasado mes de abril con más opciones de personalización.

Ahora, Meta ha comenzado a lanzar oficialmente a nivel global sus nuevas suscripciones Plus para las plataformas Instagram, Facebook y WhatsApp, que estarán disponibles por 3,99 dólares al mes para las redes sociales y por 2,99 dólares al mes en el caso de la plataforma de mensajería instantánea.

Así lo ha compartido la jefa de producto de Meta, Naomi Gleit, en una publicación en Instagram, donde ha señalado que las suscripciones son una forma de expandir las capacidades de sus plataformas principales, ofreciendo formas “más ricas” de expresarse y conectarse, con funciones divertidas que “se añadirán” próximamente.

Qué traen las membresías Plus

Aunque no ha especificado las funciones adicionales que ofrecerá cada suscripción, en el caso de Instagram se espera que ofrezca herramientas exclusivas para el contenido compartido en historias, como el modo de vista previa, las listas de audiencia limitadas o la posibilidad de alargar las historias más de 24 horas. También permitirá destacar una historia a la semana para que la vea más gente o dar un superlike para aquellas historias especiales.

Por su parte, las funciones exclusivas cambian en WhatsApp, donde están más centradas en la personalización. Así, se espera que los usuarios puedan utilizar funciones adicionales como configuración de temas, la posibilidad de elegir entre 18 nuevas opciones de color, acceso a packs de stickers premium y una selección de 14 nuevos iconos de la app. También ofrecerá una biblioteca de diez tonos de llamada y la posibilidad de fijar hasta 20 conversaciones.

Igualmente, la compañía ha especificado en declaraciones a TechCrunch que los nuevos planes no reemplazarán su opción de suscripción actual Meta Verified, que se utiliza para la verificación de perfiles en las plataformas.

Con todo, se han comenzado a lanzar a nivel global, aunque no se ha aclarado a qué regiones está llegando primero y los precios concretos.

Meta One, para usar la Meta AI

Gleit también ha detallado que están probando igualmente nuevos planes de suscripción Meta One, enfocados en ofrecer funciones premium para “aquellos que quieran desbloquear más” de sus aplicaciones e, incluso, gafas inteligentes, unificando diversos servicios exclusivos y herramientas avanzadas de IA.

Esto se debe a que dichos planes, pensados para usuarios y empresas que utilizan Meta AI, ofrecerán más capacidad, podrán resolver solicitudes más grandes y complejas y dispondrán de “más espacio para crear”.

Además, también para empresas y creadores, Gleit ha señalado que las suscripciones Meta One ofrecerán “herramientas premium” que les ayuden a mejorar su presencia, potenciar el contenido, automatizar tareas y proteger su marca.

Con todo, la directiva ha señalado que aún están trabajando en cómo unificar estos servicios “de una manera que tenga sentido”, por lo que están probando estas suscripciones Meta One como “un lugar único” que reúne las suscripciones en todas las aplicaciones.