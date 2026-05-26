Se termina la integración la Galería de smartphones Samsung con OneDrive, pero igual será posible hacer un backup

Microsoft ha confirmado que la aplicación Galería de Samsung va a perder la habilidad de sincronizar la copia de seguridad en OneDrive a partir del 30 de septiembre de este mismo año.

Los nuevos usuarios no tendrán la posibilidad de enlazar directamente las aplicaciones Galería de Samsung y OneDrive para guardar en la nube de Microsoft una copia de sus fotografías y vídeos.

Este cambio tendrá lugar el 30 de septiembre, cuando los usuarios que hubieran utilizado anteriormente la sincronización “necesitarán actualizar los ajustes de la app de cámara para seguir haciendo copias de seguridad de las nuevas fotos y videos, así como para acceder, a través de la app OneDrive, a cualquier foto de la que hayan hecho una copia de seguridad”, como señala Microsoft desde su página de soporte.

La compañía aclara que los archivos que sigan almacenados en la cuenta de OneDrive del usuario se mantendrán sin ser borrados ni modificados, y los usuarios todavía podrán acceder a las copias de seguridad existentes a través de OneDrive o través de la web onedrive.com.

A partir de septiembre, al suspender el soporte de OneDrive en la app Gallery de Samsung, Microsoft solo deja la vía de usar la app OneDrive, iniciar sesión con la cuenta propia de Microsoft y activar la función de ‘copia de seguridad de la cámara’ para garantizar el acceso a las fotos y vídeos del usuario que se sincronicen automáticamente con el servicio de la nube de Microsoft. Una experiencia que ofrecen otros tantos servicios como Dropbox, Google Fotos y otros.

La integración directa entre la Galería de Samsung y Microsoft OneDrive ha estado disponible para los propietarios de los móviles Samsung desde 2019, como parte de una alianza estratégica que se anunció con la presentación del Samsung Galaxy Note 10 y con el objetivo de unificar sus ecosistemas de productividad y servicios en la nube.

De hecho, el fabricante coreano cerró su propio servicio de almacenamiento (Samsung Cloud Gallery Sync) y ofreció a todos sus usuarios una herramienta para migrar de forma directa todas las fotos y vídeos a OneDrive, lo que lo convirtió en el servicio de copia de seguridad estándar para los dispositivos de Samsung.