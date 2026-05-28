Motorola corrige el comportamiento de sus móviles que insertaba códigos de afiliado en la app de Amazon

Motorola ha corregido un comportamiento “inintencionado” detectado en los smartphones de su marca que interfería con la aplicación de Amazon para insertar códigos de afiliado.

La semana pasada algunos usuarios de los smarthones de Motorola detectaron que la aplicación Smart Feed, que llega presintalada, interfería con las aplicaciones de compra. Como explicó Trypocopris en Reddit, el primero en alertar de este comportamiento, al intentar abrir la app de Amazon el usuario era redirigido a una URL en el navegador y posteriormente devuelto a Amazon, pero con un código de afiliado.

También se detectó que ese comportamiento anómalo de los teléfonos Motorola realizaba solicitudes a devicenative.com, un sitio web de un servicio que coloca anuncios en teléfonos inteligentes.

Motorola ha reconocido esta situación y asegurado que “actuó con rapidez” para corregir este comportamiento anómalo, que califica de “inintencionado”, y que “generaba una experiencia de usuario inconsistente”.

Así lo explica en un comunicado remitido al portal especializado 9to5Google. En él también indica que el origen se encuentra en el desarrollo de una nueva experiencia de búsqueda y sugerencia de aplicaciones que desarrolló junto a Device Native para Moto App Launcher, que pretendía “ayudar a los usuarios a encontrar y abrir rápidamente las aplicaciones que ya tienen instaladas en sus dispositivos”.

“Tras identificar el problema, corregimos rápidamente la configuración de enrutamiento. Ahora, los usuarios pueden esperar que todas las aplicaciones instaladas se inicien directamente según lo previsto”, ha apostillado. Lo que el comunicado de Motorola no aclara es por qué se insertaba un código de afiliación.