Meta prueba con las Notas de Comunidad en español, para ponerle contexto a los posteos de Instagram, Facebook y Threads

Meta anunció hoy que comenzará a probar en 16 países de América Latina, de México al sur (e incluyendo la Argentina) su herramienta para sumarle contexto a una publicación en Instagram, Facebook o Threads.

Las Notas de la Comunidad ya funcionan en inglés desde 2025, y ahora entrarán en un periodo de prueba en español (aunque no están disponibles en España); en esta primera etapa esos “super comentarios” aprobados por la comunidad no serán públicos.

“Las Notas de la Comunidad aportan contexto de forma colaborativa y a gran escala. Empezaremos la prueba de manera gradual y las notas no serán publicadas hasta que tengamos una base de colaboradores y estemos seguros de que el producto funciona correctamente. Una vez cumplido este paso, esperamos que se convierta en el nuevo estándar de nuestras plataformas”, dice la compañía en un comunicado.

Al igual que las Notas de la Comunidad que tiene X, la intención de Meta es ofrecer una herramienta para que la base de usuarios pueda aportar más información sobre un posteo público, que esté validada en forma grupal y que no quede perdida entre los comentarios estándar. Una publicación puede tener más de una Nota de Comunidad, con una aclaración sobre alguna afirmación que hace el texto original, una desmentida, la corrección de un dato, información adicional que permita entender mejor el posteo para los no expertos en el tema, etcétera.

Los colaboradores pueden agregar notas a cualquier posteo público, incluyendo los de Meta, los de sus ejecutivos, políticos, celebridades, etcétera. Si una cantidad suficiente de usuarios (que deben darse de alta para crear las notas) coincide en votar como útil una nota determinada, será publicada (aunque en este periodo de prueba no será visible).

“Las Notas de la Comunidad son escritas y calificadas por los propios colaboradores del programa, no por Meta ni por verificadores de datos”, dice la compañía, que sumó una función extra que su equivalente de X no tiene: las personas que publicaron el posteo sobre el que se aprobó una nota pueden pedir su revisión; esto es para evitar que las propias notas sean usadas como un vehículo para desautorizar un posteo que tiene información cierta.

Algo singular del sistema es que la aprobación de una nota contextual no es por mayoría directa, por lo que el algoritmo tiene cierto arbitrio sobre qué se verá y qué no. Según Meta, el sistema solo agrega una nota si usuarios que suelen disentir entre sí coinciden en que esa nota es útil y debe ser anexada a una publicación.

“A un año y medio de su lanzamiento en Estados Unidos, las Notas de la Comunidad cuentan con más de 1,4 millones de colaboradores, que produjeron más de 50.000 publicaciones en Facebook, Instagram y Threads. Solo en el mes de julio, más de 200 millones de personas vieron una nota en ese país, y pudieron obtener contexto adicional sobre esos posts”, dice Meta.