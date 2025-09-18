Meta Ray-Ban Display: así son los nuevos anteojos inteligentes con pantalla invisible

Con algunos problemas en las demos, Mark Zuckerberg presentó ayer miércoles por la noche, en el inicio de la conferencia Meta Connect 2025, la culminación de varios años de desarrollo con un producto que, parafraseando al escritor de ciencia ficción Arthur Clarke, ofrece una tecnología que parece magia.

Un anteojo de aspecto clásico

Se trata de un par de anteojos de aspecto convencional, llamados Meta Ray-Ban Display, diseñados junto a Ray-Ban y su diseño clásico, que llevan unos parlantes y seis micrófonos en las patillas, y una cámara de 12 megapixeles en la parte frontal de la montura. Pesan unos 70 gramos.

Hasta ahí, nada demasiado nuevo: son parecidos a los anteojos conectados de los que ya vendió 4,4 millones de unidades desde que debutó el primer modelo en 2021 (los Ray-ban Stories), al que siguió el modelo más popular en 2023. Los anteojos pueden usarse para escuchar música, dialogar con el asistente Meta AI, traducir audio y texto, tomar fotos o grabar videos (desde el punto de vista de nuestros ojos), e incluso hacer un streaming, transmitiendo lo que ve su usuario. Son como los que usó un candidato a residente médico en nuestro país durante el polémico examen general de julio último.

Los nuevos Meta Ray-ban Display son anteojos conectados con una pantalla integrada en el cristal derecho y una muñequera para controlarlos

La pantalla invisible y la muñequera

Este nuevo modelo llega con dos agregados clave, que la propia Meta había mostrado como un prototipo (el dispositivo Orion) hace exactamente un año, en la Meta Connect 2024: el primero es una pantalla integrada en el cristal derecho de los anteojos, y el segundo una muñequera que permite controlar el dispositivo. Ambos son mucho de lo que sugiere esa mera descripción.

En el caso de la pantalla, permite ver información frente a nuestros ojos al tiempo que vemos todo nuestro entorno, porque no ocupa todo nuestro campo visual (unos 20 grados; es como un cuadrado pequeño frente a un ojo, pero de alta definición) siguen funcionando como gafas convencionales: un mapa si vamos caminando, mensajes de WhatsApp o Instagram, el clima, una notificación, un alerta de una cita, la carátula del álbum de música que estamos reproduciendo, el subtitulado de algo que nos dice otra persona (en nuestro idioma o como traducción), etcétera.

Los Meta Ray-ban Display tienen el aspecto de anteojos convencionales, pero esconden parlantes en las patillas, una cámara en la montura y una pantalla en uno de los cristales

Pero la gracia de esa pantalla incrustada en el cristal derecho de los anteojos es que es casi invisible: solo el 2% de la luz propia de la pantalla se ve desde afuera, por lo que la enorme mayoría del tiempo será invisible para el resto de las personas, aun si la estamos usando.

Los cristales pueden ser graduados, en un rango de -4 a +4 dioptrías, y el primer modelo que venderá la compañía usa cristales fotocromáticos, que se pueden aclarar u oscurecer según la luminosidad del día.

La muñequera que acompaña los anteojos Ray-ban Display que presentó Meta, y que interpreta los gestos de los dedos de la mano como comandos para los anteojos

Después está la muñequera, que es clave: es un accesorio del que la compañía ya habló en otras ocasiones, y que lo que hace es detectar el movimiento de los músculos en la muñeca y los impulsos eléctricos que nuestro cerebro le envía a los dedos de la mano (se llama electromiografía de superficie). ¿El resultado? Podemos controlar la interfaz de los anteojos (movernos entre elementos, seleccionar algo, presionar un botón) haciendo movimientos breves y sutiles con la mano, y sin importar dónde esté: frente a nosotros, en la espalda o en un bolsillo, da igual. En esto se diferencia de sistemas como los Vision Pro de Apple, que detectan el movimiento de la mano para interactuar con el equipo, pero deben estar visibles para las cámaras de los anteojos. En breve, prometen en Meta, será posible incluso simular la escritura con la mano para enviar un mensaje de texto.

Todo lo que traen los anteojos Meta Ray-Ban Display

La pantalla es en colores, tiene un brillo máximo de 5000 nits (para que sea visible a la luz del día) y tiene una resolución aproximada de 600 x 600 pixeles, un poco más a lo que ofrece un reloj inteligente.

Todo el procesamiento de los comandos, además, se hace en el mismo equipo. La pulsera viene en tres tamaños y tiene una autonomía de unas 18 horas, según Meta; los anteojos ofrecen hasta 6 horas de autonomía uso mixto y llegan a las 30 horas de autonomía total gracias al estuche de carga (del aspecto de un estuche de anteojos convencional).

Así fue la presentación, con fallo en la demo incluido

Lo que quisieron ser los Google Glass

El resultado es un dispositivo que hace realidad la promesa que los Google Glass no pudieron cumplir hace algo más de una década: un par de anteojos que puedan usarse todo el día, que nos ofrezcan una suerte de realidad aumentada complementaria (las cámaras y sensores de los anteojos pueden determinar qué estamos mirando y pedirle ayuda a Meta AI para que nos ofrezca información contextual) sin interponerse entre nosotros y el entorno, como los anteojos de realidad virtual o mixta (aquí se comportan siempre con anteojos convencionales; la pantalla es pequeña; quien nos habla no la verá ni oculta nuestros ojos), que permitan una interacción paralela al celular (con comandos de voz a Meta AI o los gestos de la mano para darle instrucciones a los anteojos) y que brinden esa sensación de estar usando un dispositivo de vanguardia.

Quedan, por supuesto, los desafíos y las dudas: los anteojos siguen usando una luz en el frente para avisar a los demás que la cámara está prendida (para que no nos espíen); permiten recibir información en forma sutil y muy privada, pero ese disimulo puede ser tomado por traicionero (¿me estás prestando atención mientras charlamos, o estás mirando otra cosa?).

Sobre todo, todavía falta un caso de uso, una “killer app” que exceda a los creadores de contenido, principales usuarios del modelo anterior, que justifique pagar 799 dólares a partir del 30 de septiembre por este dispositivo. Lo mismo podría decirse de muchos otros dispositivos; la buena noticia es que esto son (comparativamente) más baratos y sofisticados de lo que mucha gente esperaba.