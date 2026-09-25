Saltar al contenido principal
LA NACION

Microsoft reinventa Copilot con Home, Code y Autopilot, las herramientas que buscan revolucionar el trabajo diario

La compañía comandada por Satya Nadella presentó su mayor actualización de inteligencia artificial hasta la fecha, transformando Copilot en un “sistema operativo para el trabajo” con agentes autónomos y creación de software sin código

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
Microsoft presentó la nueva versión de Copilot para entornos laborales, ahora con el Office integrado
Microsoft presentó la nueva versión de Copilot para entornos laborales, ahora con el Office integrado

Microsoft presentó hoy la actualización más ambiciosa de su asistente virtual Copilot, con el objetivo de redefinir la productividad y la colaboración en las empresas. En palabras del CEO de la compañía, Satya Nadella, Copilot busca convertirse en “un nuevo sistema operativo para el trabajo que abarca cada modelo, cada dispositivo y cada tarea”.

La gran novedad del anuncio radica en la integración de tres funciones centrales dentro de una misma experiencia: Home, Code y Autopilot, ahora unidas en Copilot.

Las tres patas del nuevo Copilot

  • Home (el nuevo punto de partida): el centro de control principal donde convergen dos dinámicas de trabajo asistidas por inteligencia artificial. Por un lado está Chat, pensado para dar respuestas inmediatas a cualquier consulta, iniciar búsquedas y crear borradores rápidos; por el otro, Cowork, diseñado para la delegación de tareas complejas de principio a fin (como armar una propuesta comercial o un informe financiero completo). Además, integra Office en Copilot, lo que permite crear y editar archivos reales de Word, Excel y PowerPoint directamente desde el asistente, sin pérdidas de formato ni necesidad de cambiar de aplicación.
  • Code (desarrollo de software): permite que la creación de software deje de ser un terreno exclusivo de los programadores. Cualquier usuario puede describir una aplicación, un panel interactivo o una automatización en lenguaje natural, y Copilot la construirá automáticamente. Impulsado por la tecnología subyacente de GitHub Copilot, ejecuta el código en un entorno aislado (sandbox) dentro de la empresa gracias a la nueva infraestructura Copilot Managed Runtime.
  • Autopilot (colega digital proactivo): Evolución del proyecto previamente conocido como Scout, Autopilot es un agente de IA persistente al que se le asigna un nombre, un rol y un objetivo. A diferencia de un chatbot tradicional, trabaja de forma autónoma en la nube sin esperar un comando constante: monitorea canales, gestiona procesos recurrentes (como la evaluación de proveedores) y puede ser mencionado con un @ en Teams u Outlook como un compañero más.

Junto con estos cambios básicos, Microsoft detalló otras funciones clave que llegan con la nueva versión de Copilot.

  • Today: Un centro de mando personalizado que se anticipa a las necesidades diarias al analizar correos, calendarios, reuniones y tareas pendientes en Teams, dejando listos borradores y propuestas de horarios antes de que el usuario los pida.
  • @Copilot en Teams: Permite invocar la IA en chats grupales o canales para que analice el contexto de las discusiones, identifique decisiones clave y elabore planes de trabajo transversales con sus dependencias.
  • Fabric IQ e integración de datos: Copilot ahora se conecta directamente con los datos de Dynamics 365, Power Platform y los modelos semánticos de Power BI, permitiendo incorporar métricas comerciales o tickets de soporte al documento en tiempo real.

En el apartado económico, Microsoft introdujo la disciplina FinOps para IA y dividió su esquema tarifario. La suscripción fija por usuario (USL) cubrirá las tareas cotidianas de Chat y las apps de Office a través de Auto. En tanto, las tareas intensivas de agentes (Cowork, Code y Autopilot) se facturarán por consumo (UBB), dando acceso a modelos de frontera avanzados como Astra o Claude Fable.

Disponibilidad

El despliegue de Home y Code comenzó a implementarse para las empresas en el programa de acceso anticipado Frontier, mientras que Autopilot ingresará en versión preliminar privada a fines de mes. Todos los detalles sobre la disponibilidad general se darán a conocer durante el evento Microsoft Ignite el próximo 17 de noviembre.

LA NACION
Futuria
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Tecnología
  1. La regla para saber si vale la pena pagar por ChatGPT, Gemini o Claude
    1

    Especialistas responden si conviene pagar una inteligencia artificial

  2. Estas son las palabras que si enviás por WhatsApp te pueden bloquear la cuenta
    2

    Estas son las palabras que si enviás por WhatsApp te pueden bloquear la cuenta

  3. Probamos un smartphone con una batería enorme
    3

    Probamos el Honor X7e, el smartphone de la batería enorme

  4. Meta renovó sus anteojos inteligentes con una versión más liviana, y un modelo sin cámara
    4

    Meta renovó sus anteojos inteligentes con una versión más liviana, y un modelo sin cámara