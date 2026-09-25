Microsoft reinventa Copilot con Home, Code y Autopilot, las herramientas que buscan revolucionar el trabajo diario

Microsoft presentó hoy la actualización más ambiciosa de su asistente virtual Copilot, con el objetivo de redefinir la productividad y la colaboración en las empresas. En palabras del CEO de la compañía, Satya Nadella, Copilot busca convertirse en “un nuevo sistema operativo para el trabajo que abarca cada modelo, cada dispositivo y cada tarea”.

La gran novedad del anuncio radica en la integración de tres funciones centrales dentro de una misma experiencia: Home, Code y Autopilot, ahora unidas en Copilot.

Las tres patas del nuevo Copilot

Home (el nuevo punto de partida): el centro de control principal donde convergen dos dinámicas de trabajo asistidas por inteligencia artificial. Por un lado está Chat , pensado para dar respuestas inmediatas a cualquier consulta, iniciar búsquedas y crear borradores rápidos; por el otro, Cowork , diseñado para la delegación de tareas complejas de principio a fin (como armar una propuesta comercial o un informe financiero completo). Además, integra Office en Copilot , lo que permite crear y editar archivos reales de Word, Excel y PowerPoint directamente desde el asistente , sin pérdidas de formato ni necesidad de cambiar de aplicación.

el centro de control principal donde convergen dos dinámicas de trabajo asistidas por inteligencia artificial. Por un lado está , pensado para dar respuestas inmediatas a cualquier consulta, iniciar búsquedas y crear borradores rápidos; por el otro, , diseñado para la delegación de tareas complejas de principio a fin (como armar una propuesta comercial o un informe financiero completo). Además, integra , lo que permite , sin pérdidas de formato ni necesidad de cambiar de aplicación. Code (desarrollo de software): permite que la creación de software deje de ser un terreno exclusivo de los programadores. Cualquier usuario puede describir una aplicación, un panel interactivo o una automatización en lenguaje natural, y Copilot la construirá automáticamente. Impulsado por la tecnología subyacente de GitHub Copilot, ejecuta el código en un entorno aislado (sandbox) dentro de la empresa gracias a la nueva infraestructura Copilot Managed Runtime .

permite que la creación de software deje de ser un terreno exclusivo de los programadores. Cualquier usuario puede describir una aplicación, un panel interactivo o una automatización en lenguaje natural, y Copilot la construirá automáticamente. Impulsado por la tecnología subyacente de GitHub Copilot, ejecuta el código en un entorno aislado (sandbox) dentro de la empresa gracias a la nueva infraestructura . Autopilot (colega digital proactivo): Evolución del proyecto previamente conocido como Scout, Autopilot es un agente de IA persistente al que se le asigna un nombre, un rol y un objetivo. A diferencia de un chatbot tradicional, trabaja de forma autónoma en la nube sin esperar un comando constante: monitorea canales, gestiona procesos recurrentes (como la evaluación de proveedores) y puede ser mencionado con un @ en Teams u Outlook como un compañero más.

Junto con estos cambios básicos, Microsoft detalló otras funciones clave que llegan con la nueva versión de Copilot.

Today: Un centro de mando personalizado que se anticipa a las necesidades diarias al analizar correos, calendarios, reuniones y tareas pendientes en Teams, dejando listos borradores y propuestas de horarios antes de que el usuario los pida.

Un centro de mando personalizado que se anticipa a las necesidades diarias al analizar correos, calendarios, reuniones y tareas pendientes en Teams, dejando listos borradores y propuestas de horarios antes de que el usuario los pida. @Copilot en Teams: Permite invocar la IA en chats grupales o canales para que analice el contexto de las discusiones, identifique decisiones clave y elabore planes de trabajo transversales con sus dependencias.

Permite invocar la IA en chats grupales o canales para que analice el contexto de las discusiones, identifique decisiones clave y elabore planes de trabajo transversales con sus dependencias. Fabric IQ e integración de datos: Copilot ahora se conecta directamente con los datos de Dynamics 365, Power Platform y los modelos semánticos de Power BI, permitiendo incorporar métricas comerciales o tickets de soporte al documento en tiempo real.

En el apartado económico, Microsoft introdujo la disciplina FinOps para IA y dividió su esquema tarifario. La suscripción fija por usuario (USL) cubrirá las tareas cotidianas de Chat y las apps de Office a través de Auto. En tanto, las tareas intensivas de agentes (Cowork, Code y Autopilot) se facturarán por consumo (UBB), dando acceso a modelos de frontera avanzados como Astra o Claude Fable.

Disponibilidad

El despliegue de Home y Code comenzó a implementarse para las empresas en el programa de acceso anticipado Frontier, mientras que Autopilot ingresará en versión preliminar privada a fines de mes. Todos los detalles sobre la disponibilidad general se darán a conocer durante el evento Microsoft Ignite el próximo 17 de noviembre.