Ni la electricidad ni el cable: por qué calienta el cargador del celular aunque sea nuevo

El uso intensivo del celular para concretar las tareas de todos los días genera interrogantes habituales entre los usuarios. Uno de los más frecuentes radica en entender por qué se recalientan el celular y su cargador durante el proceso de carga, y cuáles son las recomendaciones principales para solucionar este problema y proteger ambos dispositivos a largo plazo.

Entre las equivocaciones más comunes se destaca el hábito de cargar el smartphone con el estuche protector colocado. Aunque las fundas de silicona protegen la estructura exterior contra posibles golpes o deterioros, este tipo de coberturas suele retener el calor e impedir que la temperatura se distribuya correctamente a lo largo de la superficie del teléfono. Como consecuencia, el calor se concentra en un único punto, lo que termina recalentando tanto el equipo como la fuente de energía.

Elegir si conectar primero el celular o el cargador puede afectar a la vida de la batería Foto ilustrativa: PIXABAY

Por este motivo, resulta indispensable recordar que el calor afecta directamente la durabilidad de estos accesorios. Para evitar inconvenientes, se aconseja no conectar el celular directamente bajo el sol, cerca de fuentes de calor, sobre superficies calientes ni dentro de fundas gruesas que acumulen temperatura.

Asimismo, la elección de los componentes influye en el comportamiento térmico del sistema. Los expertos señalan que un cargador adecuadamente diseñado para el teléfono no debería presentar una elevación excesiva de temperatura. En este sentido, instan a evitar los cargadores genéricos o “sin marca”, ya que carecen de la certificación de seguridad eléctrica requerida a nivel nacional. Estos sellos oficiales garantizan que el producto superó ensayos de sobretensión, presión, golpes y control de temperatura.

Para optimizar el funcionamiento y cuidar la salud de la batería, se aconseja aplicar una serie de prácticas sencillas:

Mantener rangos óptimos de energía: es conveniente ubicar la carga entre el 20% y el 80%, dado que completar ciclos del 0% al 100% estresa las celdas de iones de litio.

es conveniente ubicar la carga entre el 20% y el 80%, dado que completar ciclos del 0% al 100% estresa las celdas de iones de litio. Utilizar accesorios originales o certificados: usar el cable y el transformador del fabricante asegura estabilidad en el voltaje y el amperaje.

usar el cable y el transformador del fabricante asegura estabilidad en el voltaje y el amperaje. Moderar la carga rápida: cuando el celular se deja conectado durante la noche, se recomienda optar por un cargador más lento, puesto que la carga rápida continua resulta innecesaria en períodos prolongados.

cuando el celular se deja conectado durante la noche, se recomienda optar por un cargador más lento, puesto que la carga rápida continua resulta innecesaria en períodos prolongados. Aprovechar el software: activar herramientas como “Protección de la batería” (que limita el tope entre un 80% y 85%) o la función de “carga optimizada” desde los ajustes del sistema.