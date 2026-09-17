Nintendo revela un remake de su juego más icónico, su primera película live action y nuevas entregas para la Switch 2

Nintendo tuvo dos días cargados de anuncios con sus transmisiones Direct. La empresa japonesa mostró el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para la Switch 2, que saldrá el 5 de noviembre y competirá con el lanzamiento del GTA 6 ese mismo mes.

Otros personajes habituales también desembarcan en la consola para reforzar la biblioteca de juegos exclusivos, entre nuevas actualizaciones de StarFox, Mario Kart, Pikmin, Pokémon Pokopia y nuevos lanzamientos de Metroid, Kirby y Switch Sports.

Además, en el marco del 40º aniversario de la franquicia, recordó que el 30 de abril de 2027 estrenará en cines la película de acción real de nombre homónimo, la primera en ese formato para la firma de videojuegos, que estará basada en varios de sus títulos.

El nuevo Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 recupera la aventura original de 1998, pero con gráficos actualizados, nuevas escenas, diálogos adicionales, música orquestal, mejor control de cámara y acciones como el sprint y el salto, así como distintos eventos dependiendo del ciclo día-noche del mundo virtual del reino de Hyrule.

El productor de la serie Eiji Aonuma también reveló una nueva función exclusiva: cuando Link —el héroe de la aventura— usa su ocarina, es posible “hablarle” al control (además de usar los botones) para tocar una melodía. Al mismo tiempo, será posible comprar dos réplicas del instrumento: una será funcional y otra electrónica fabricada por HORI.

Otras réplicas que saldrán a la venta en 2027 son nuevos amiibo, las estatuillas con tecnología NFC que se conectan a las consolas y desbloquean funciones especiales en los juegos. Esta vez se trata de figuras de Link y Zelda con las que se podrán conseguir máscaras para el personaje, inspiradas en los gráficos del videojuego original.

Una escena de Ocarina of Time, con el héroe Link con la Espada Maestra

Durante la presentación, también se anunció que desde el 29 de octubre los fanáticos tendrán disponible para elegir un nuevo diseño de la consola Switch 2, su control original y la versión ‘profesional’, todos ellos inspirados en la franquicia.

Con motivo también de los cuarenta años de la saga, Nintendo lanzará el título en exclusiva para la Switch 2 en formato físico con una tapa de textura brillante y metalizada, que estará disponible hasta agotar unidades.

Asimismo, los jugadores podrán llevar la aventura a su celular con Zelda Notes. Será un servicio parte de la aplicación móvil Nintendo Switch, que permitirá tener una bitácora, ponerse a prueba buscando pistas en el mundo, tocar una ocarina virtual o responder a preguntas diarias, todo ello a cambio de rupias que se podrán canjear en el juego.

Una captura de Ocarina of Time de una interacción entre Link y Darunia, patriarca de la especie goron

Otro de los platos fuertes fue la presentación de Metroid Ravenous. Luego del tibio recibimiento por parte de los fanáticos de Metroid Prime 4, la emblemática franquicia de ciencia ficción de Nintendo vuelve al 2-D con un tono más sombrío. En el avance, se ve a Samus Aran malherida y obligada a sobrevivir mediante una mecánica inédita: absorber la energía de las criaturas enemigas, bajo la premisa “comer o ser devorado”.

Por otra parte, para el público familiar y los nostálgicos, la compañía confirmó la llegada de Nintendo Switch Sports Resort para el 22 de octubre. El título rescata la locación de Wuhu Island de ediciones anteriores en la Wii, suma 12 deportes, un nuevo modo de competencia offline y la posibilidad de explorar la isla a pie, por mar o por aire.

Hacia el final del Direct, la firma celebró el regreso de otra de sus marcas insignia en su 35° aniversario con Kirby and the World Beyond. Se tratará de una nueva aventura en 3-D que explorará mundos abiertos con los tradicionales poderes de Kirby.

Tampoco faltaron las actualizaciones de juegos ya publicados, que aprovecharán el hardware de la nueva Switch:

Pikmin 4 (Nintendo Switch 2 Edition) : Sale el 12 de noviembre e integrará comandos de voz mediante el micrófono del control para guiar al perro espacial Oatchi, además de sumar el modo de desafíos llamado Dandori Academy.

: Sale el 12 de noviembre e integrará comandos de voz mediante el micrófono del control para guiar al perro espacial Oatchi, además de sumar el modo de desafíos llamado Dandori Academy. Mario Kart World : Recibió una actualización gratis que incorpora 10 pistas clásicas traídas de la Super Nintendo y nuevas rutas para el modo Knockout Tour.

: Recibió una actualización gratis que incorpora 10 pistas clásicas traídas de la Super Nintendo y nuevas rutas para el modo Knockout Tour. Xenoblade Chronicles 3 : Llegará a la Switch 2 este 3 de diciembre con una edición optimizada, un modo de oleadas titulado Heroes Vault y una nueva heroína: Shimmer.

: Llegará a la Switch 2 este 3 de diciembre con una edición optimizada, un modo de oleadas titulado Heroes Vault y una nueva heroína: Shimmer. Fire Emblem: Fortune’s Weave : La franquicia de estrategia táctica sumará un nuevo título el 17 de septiembre, centrado en los Juegos Heróicos de Dagda.

: La franquicia de estrategia táctica sumará un nuevo título el 17 de septiembre, centrado en los Juegos Heróicos de Dagda. Star Fox: el otro remake reciente del juego de la Nintendo 64 recibirá un parche con batallas locales de cuatro jugadores en una sola pantalla, además del desembarco del clásico Star Fox Adventures en el catálogo retro de Nintendo GameCube.

Revés en los mercados nipones

Pese al entusiasmo de la comunidad “nintendera” por la vuelta de Link en Ocarina of Time, la doble presentación no logró convencer a los inversores de la desarrolladora japonesa.

Es que en las 48 horas posteriores, sus acciones de Nintendo cayeron con fuerza en la Bolsa de Tokio: registraron una baja cercana al 10%, pasando de rondar los 8900 yenes a perforar el piso de los 7900.

Para los analistas, aunque el remake de Zelda asegura impacto de marca y tracción entre los fanáticos históricos, los inversores esperaban un anuncio capaz de impulsar las ventas para las fiestas de fin de año, como una nueva entrega de Super Mario en 3-D.

De todos modos, con el recambio generacional en marcha y la vara muy alta tras el éxito comercial de la primera Switch (vendió más de 140 millones de unidades), Nintendo continúa profundizando en la nostalgia, las remakes y sus franquicias clásicas para instalar la secuela de una de sus consolas más celebradas.