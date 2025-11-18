Nintendo muestra las primeras imágenes de la película de “The Legend of Zelda” con actores humanos

Nintendo y Sony Pictures han revelado las primeras imágenes de la película “The Legend of Zelda”, adaptación de la franquicia de videojuegos que actualmente está siendo filmada en Wellington, Nueva Zelanda.

Se trata de una serie de tres imágenes presentan que presentan a Benjamin Evan Ainswort como Link y Bo Bragason como la princesa Zelda en una bucólica escena que francamente hace recordar un poco a El señor de los anillos.

Benjamin Evan Ainswort y Bo Bragason como Link y la princesa Zelda en las primeras imágenes de la película “The Legend of Zelda”

Las fotografías salen un par de días después de que se filtrara un video tomado en el set de la película que, entre otras cosas, pareció revelar que la actriz Dichen Lachman (Kingdom of the Planet of the Apes, Severance) se había unido al elenco en el rol de Impa, la guardespaldas de Zelda, algo que todavía no ha sido anunciado.

Todavía se desconoce exactamente de qué tratará la película de “The Legend of Zelda”, pero los videojuegos suelen seguir las aventuras de un joven llamado Link en misión para rescatar a la princesa Zelda y derrotar al malvado Ganon, una historia recurrente en la mitología de la saga que se repite a lo largo de eras y edades.

Aunque la vestimenta de Zelda y Link en las fotos recién reveladas puede darnos algunas pistas, al ser similares a las que utilizaron estos personajes en los videojuegos “Breath of the Wild” y “Tears of the Kingdom”.

El legendario desarrollador de videojuegos Shigeru Miyamoto es el productor de esta película que dirige Wes Ball, director de The Maze Runner, mientras que el guión está a cargo de Derek Connolly and T. S. Nowlin. La cinta llegará a los cines el 7 de mayo de 2027.

Super Mario Galaxy, un año antes

Una de las franquicias más populares en el catálogo de Nintendo con más de una veintena de juegos, “The Legend of Zelda” es la segunda franquicia que la compañía japonesa lleva a la pantalla grande, luego del éxito de la “The Super Mario Bros. Movie” en 2023. En 2026 llegará Super Mario Galaxy: La película.