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El lunes a la mañana se cayó Twitter en todo el mundo

Durante buena parte de la mañana del lunes el servicio estuvo inaccesible

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(FILES) This photograph taken on March 7, 2024 in Nantes, shows the logo of US social media platform X, formerly known as Twitter. A search is being carried out at the French offices of platform X by the cybercrime division of the Paris public prosecutor's office, the latter announced on February 3, 2026 on its social media accounts. (Photo by LOIC VENANCE / AFP)
(FILES) This photograph taken on March 7, 2024 in Nantes, shows the logo of US social media platform X, formerly known as Twitter. A search is being carried out at the French offices of platform X by the cybercrime division of the Paris public prosecutor's office, the latter announced on February 3, 2026 on its social media accounts. (Photo by LOIC VENANCE / AFP)LOIC VENANCE - AFP

La plataforma X, la ex Twitter, dejó de funcionar este lunes por la mañana durante algo más de una hora y media. Tanto el sitio como la app quedaron fuera de servicio durante ese periodo, al tiempo que aumentaron los reportes en sitios como Downdetector.

Poco antes del mediodía, el servicio comenzó a restablecerse en todo el mundo, aunque en forma gradual. Se desconocen los motivos de la caída.

Aumentan los reportes de fallas en el servicio de X, la ex Twitter
Aumentan los reportes de fallas en el servicio de X, la ex Twitter

X es parte de SpaceX desde que Elon Musk compró la compañía en octubre de 2022 por 44.000 millones de dólares; en 2025 le vendió la compañía a xAI (también de su propiedad) por US$33.000 millones. La plataforma tiene unos 400 millones de usuarios que acceden al menos una vez mes.

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