El lunes a la mañana se cayó Twitter en todo el mundo

La plataforma X, la ex Twitter, dejó de funcionar este lunes por la mañana durante algo más de una hora y media. Tanto el sitio como la app quedaron fuera de servicio durante ese periodo, al tiempo que aumentaron los reportes en sitios como Downdetector.

Poco antes del mediodía, el servicio comenzó a restablecerse en todo el mundo, aunque en forma gradual. Se desconocen los motivos de la caída.

Aumentan los reportes de fallas en el servicio de X, la ex Twitter

X es parte de SpaceX desde que Elon Musk compró la compañía en octubre de 2022 por 44.000 millones de dólares; en 2025 le vendió la compañía a xAI (también de su propiedad) por US$33.000 millones. La plataforma tiene unos 400 millones de usuarios que acceden al menos una vez mes.

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