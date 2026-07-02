OpenAI analiza cederle al gobierno de EE.UU. una participación del 5% en la compañía

OpenAI ha barajado la posibilidad de ceder al gobierno de EE.UU. una participación del 5%, informó el jueves el Financial Times, en un momento en que las empresas de IA se enfrentan a un escrutinio cada vez mayor en Washington por el posible uso indebido de los modelos avanzados y por la cuestión de si los estadounidenses participarán en los beneficios del sector.

Según la propuesta, OpenAI ha sugerido que otras empresas estadounidenses de inteligencia artificial también cedan al gobierno participaciones similares, según esta información, que añade que no está claro si las demás empresas estarían de acuerdo.

Reuters no pudo verificar de inmediato la información. Ni OpenAI ni la Casa Blanca respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters fuera del horario laboral habitual.

El mes pasado, el presidente Donald Trump dijo que estaba barajando opciones para que el público participara en las principales empresas de IA, en respuesta a la preocupación de que los ciudadanos estadounidenses no se beneficien de las ganancias previstas del sector.

Anteriormente, OpenAI propuso crear un “fondo de patrimonio público” para invertir en empresas de IA y distribuir los beneficios entre los ciudadanos, mientras que Anthropic afirmó que estaba estudiando un “dividendo digital”, definido como pagos a los estadounidenses financiados mediante impuestos al sector de la IA.

El FT dijo, citando a dos personas cercanas a las conversaciones, que el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y los ejecutivos de la empresa habían sugerido que las principales empresas estadounidenses de IA destinaran el 5% de su capital social a un vehículo similar al Fondo Permanente de Alaska, una corporación estatal financiada con ingresos petroleros que paga dividendos anuales a los residentes y contribuye a sostener el presupuesto de Alaska.

Altman ha discutido la venta de participaciones con Trump, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, según el FT. También ha hablado con el senador demócrata Bernie Sanders en las últimas semanas.

La noticia se conoce después de que OpenAI retrasara la semana pasada el lanzamiento público completo de GPT-5.6 a petición del gobierno de EE.UU. Ese anuncio se produjo después de que el gobierno de EE.UU. ordenara a su competidor Anthropic que suspendiera el acceso de ciudadanos extranjeros a sus modelos de IA de vanguardia, Fable 5 y Mythos 5, debido a riesgos para la seguridad nacional. Estados Unidos levantó el martes las restricciones sobre los modelos de IA de Anthropic.

Reuters