OpenAI celebra mil millones de usuarios activos y baja el precio de sus suscripciones

OpenAI ha compartido que ya ha superado los mil millones de usuarios activos que utilizan sus modelos de inteligencia artificial (IA), como parte de su compromiso de garantizar el acceso a una inteligencia “más útil y accesible” para todos.

La tecnológica dirigida por Sam Altman ha trasladado los últimos pasos que ha llevado a cabo en su intención de ofrecer una mejor inteligencia, que impulse una mayor adopción y que, a su vez, genere una mayor inversión que mejore la inteligencia y eficiencia.

En el marco de esta iniciativa, la compañía ha anunciado que sus modelos ahora llegan a más de mil millones de usuarios activos y a más de dos millones de empresas, como ha compartido en un comunicado en su blog.

We are committed to pushing the model frontier across cost efficiency, capability, and speed.



Starting today, we are reducing prices for GPT-5.6 Luna by 80% and GPT-5.6 Terra by 20% , and offering a faster option for GPT-5.6 Sol in the API.



Luna and Terra’s lower prices are… pic.twitter.com/rFhK7XKedp — OpenAI (@OpenAI) July 30, 2026

Bajan los precios de Luna y Terra

Como parte de este crecimiento de su comunidad de usuarios, OpenAI ha hecho referencia a medidas como la reciente disminución de precios de sus modelos más avanzados, recortando en un 80 por ciento el precio de GPT-5.6 Luna y un 20 por ciento el de Terra para impulsar la eficiencia de costes y velocidad.

En el caso de GPT-5.6 Sol, el modo rápido ofrece hasta 2,5 veces la velocidad de procesamiento estándar al doble de precio, sin que ello suponga ningún cambio en la inteligencia.

Los precios actuales de Sol, Terra y Luna, los modelos más avanzados de OpenAI

La tecnológica ha incidido en que este tipo de medidas no son simples cambios en la lista de precios, sino que “amplían el abanico de servicios que se pueden ofrecer y brindan a los clientes mayor flexibilidad para equilibrar inteligencia, velocidad, fiabilidad y coste”.

Igualmente, ha apuntado que un modelo más robusto que realice el trabajo de forma correcta y eficiente puede ser, a la larga, más económico que un modelo más barato que requiere intentos repetidos o más intervención humana. “La clave está en aplicar la máxima inteligencia útil al precio adecuado”, ha sentenciado OpenAI, poniendo sobre la mesa esta premisa como parte de su estrategia actual.

Junto a su visión de ajuste de precio, OpenAI también ha subrayado los resultados de sus recientes trabajos de ingeniería, que han aumentado “la productividad de cada unidad de procesamiento”.

Por ejemplo, en colaboración con sus equipos técnicos, GPT-5.6 Sol ayudó a optimizar el software de producción utilizado para dar servicio a sus modelos, reduciendo los costos de servicio de extremo a extremo en un 20 por ciento. De la misma forma, también ayudó a mejorar la decodificación especulativa, aumentando la eficiencia de generación de tokens en más de un 15 por ciento.

Junto a ello, OpenAI también ha invertido en lograr un mejor enrutamiento, una gestión de contexto más inteligente, herramientas más robustas y un mejor diseño de producto que reduzca la cantidad de pasos necesarios para completar una tarea.

Con todo, desde la tecnológica aseguran que estas mejoras, que se basan en una construcción transversal de infraestructura, modelos, plataformas y productos, “facilitan el acceso a la próxima generación de IA” y ayudan a que sea una tecnología que cada vez llega a más usuarios, superando los mil millones de personas activas en sus servicios.

Como ha ejemplificado, actualmente, seis meses después de registrarse, las personas envían aproximadamente un 50 por ciento más de mensajes cada día y utilizan ChatGPT para casi el doble de tipos de trabajo.

“Nuestro objetivo no es simplemente mayor capacidad de procesamiento, modelos más grandes o precios de tokens más bajos. Es inteligencia más útil y accesible”, ha concluido OpenAI.