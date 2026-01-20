OpenAI planea presentar su primer dispositivo a finales de este año

OpenAI planea presentar su primer dispositivo de inteligencia artificial (IA) en el segundo semestre de 2026, aunque su lanzamiento podría demorarse a principios de 2027.

El director de Asuntos Globales de OpenAI, Chris Lehane, ha afirmado en una entrevista con Axios que la compañía está preparando la presentación de su primer hardware a finales de año y ha adelantado que habrá noticias “mucho más adelante”.

Respecto a una fecha concreta, Lehane no ha asegurado que el dispositivo salga a la venta este año, pero ha avanzado que OpenAI está “considerando algo para finales de 2026”. “Veremos cómo avanzan las cosas”, ha matizado.

El cofundador y CEO de OpenAI, Sam Altman, y el exjefe de Diseño de Apple y fundador de LoveFrom, Jony Ive, explicaron en una entrevista con Laurence Powell Jobs en noviembre que ya tenían los primeros prototipos y que su dispositivo de IA podría llegar al mercado en menos dos años, por lo que cabe la posibilidad de que el lanzamiento se demore a 2027.

En línea con la idea de Altman de fabricar un dispositivo “simple”, este podría ser un wearable, según la filtración del usuario zhihuipikachu en X, quien ha revelado que hay tres proyectos, entre ellos un bolígrafo y un dispositivo de audio “para llevar”, como unos auriculares o un altavoz inteligente.

Hearing fresh detail on Openai "To-go" hardware project from last report. Now confirmed it is a special audio product to replace Airpod, internal code name is "Sweetpea"



On manufacturing, Foxconn has been told to prepare for total 5 devices by Q4 2028. All not known but a home… https://t.co/svOCBuyapI pic.twitter.com/SFumFfRIeF — 智慧皮卡丘 Smart Pikachu (Weibo) (@zhihuipikachu) January 12, 2026

Sin embargo, tras la demanda por uso de marca registrada presentada por Iyo contra la empresa io, cofundada por Ive y dedicada al hardware con IA, el responsable de hardware de io, Tang Tan, afirmó que no sería un dispositivo intraauricular ni un wearable.

Una familia de dispositivos

En mayo, el CEO de OpenAI ya hablaba de una “familia de dispositivos”, comenzando por uno de bolsillo, con reconocimiento del entorno y sin pantalla. En una reunión recogida por el Wall Street Journal, Altman comunicó a sus empleados la importancia de este dispositivo para los usuarios, afirmando que sería el tercero en “colocarse en un escritorio” tras el MacBook Pro y un iPhone.

Los rumores también apuntan a un equipo sin pantalla, para desterrar el smartphone del día a día. Según compartió Altman en noviembre, esperan construir un dispositivo en el que los usuarios confíen para que haga cosas por ellos durante largos periodos de tiempo, filtre cosas, sea consciente contextualmente de cuándo debería molestarlos y cuándo debería presentarles información o solicitar su opinión o no.