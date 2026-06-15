Ya no es FOMO, sino FOBO, el nuevo concepto que trajo la era de la inteligencia artificial

En un mundo marcado por constantes cambios desde la llegada de la inteligencia artificial, ya no solo se transforman las industrias, sino que también los paradigmas que ellas introducen. Uno de ellos es el FOBO, el “nuevo FOMO” que se instauró en el mundo laboral.

“El FOBO es el «fear of becoming obsolete», el temor a quedar obsoleto", explicó Alejandro Melamed, conferencista, consultor en temas de liderazgo y fundador de la consultora Humanize Consulting en una entrevista con Infobae. Señaló que, según el diccionario, la palabra obsoleto significa “anticuado o inadecuado a las circunstancias, modas o necesidades actuales. Cuando un objeto, servicio o práctica ya no se mantiene o no se requiere, aunque todavía esté en buen estado de funcionamiento”.

El FOBO es el «fear of becoming obsolete», el temor a quedar obsoleto ljubaphoto - E+

“En algún momento, todos pensamos «en qué momento vendrán por mí». Muchos líderes se están dando cuenta de que están quedando obsoletos: funcionan, pero ya no sirven para estos momentos. El contexto y las variables cambiaron, por lo que tienen que adaptarse; la receta del pasado ya no les sirve", explicó a LA NACION el experto.

Al hablar de los líderes y su vínculo con la inteligencia artificial considera que estos no serán sustituidos por la nueva tecnología, sino que el mundo se encamina hacia la denominada “inteligencia aumentada”. Esta nace de la combinación de la inteligencia humana y la inteligencia artificial. “La inteligencia artificial no sustituirá trabajos, sino los trabajos de aquellas personas que no utilizan inteligencia artificial. Tenemos que pensar en la potencia y en la complementariedad entre las dos. De hecho, uno de los trabajos del futuro es el de diseñador de equipos de inteligencia artificial más inteligencia humana, un punto clave y neurálgico“, dijo en una charla con LA NACION.

El especialista ha señalado en otras oportunidades que la IA ya está impactando y transformando el trabajo; sin embargo, su mirada está lejos del futuro apocalíptico y explica que este no está definido. “Depende de cómo las empresas y las personas se preparen para el cambio. Más que reemplazo o creación de empleo, el desafío es gestionar la transición”, señaló en una publicación de su red de Instagram.

El especialista explica el nuevo paradigma del trabajo: uno en que la IA se complementa con la mirada humana Shutterstock - Shutterstock

“El punto no es la tecnología, sino las decisiones que tomamos hoy. Invertir en talento, formar habilidades y liderar el cambio va a definir el resultado”, agregó.

El experto reflexionó sobre cómo el trabajo hoy presenta un nuevo escenario: “Antes eran humanos que le daban órdenes a la inteligencia artificial; después, se dieron inteligencias artificiales que trabajaban por sí solas; hoy, lo que tenemos es el nuevo team building, cómo se integra lo humano con la inteligencia artificial, cómo se complementa".

Al mismo tiempo, Melamed destacó qué es lo propio de los seres humanos, que ninguna inteligencia artificial podrá reemplazar: “Cuando uno piensa en la medicina, hoy en día, ya es imposible pensar en ir a un médico que no utilice tecnología. Ahora, ¿cuál es el primer paso para que un paciente se empiece a curar? Es el momento en que el médico te mira a los ojos, te apoya las manos en el hombro y te dice: «Estoy con vos, nos vamos a curar». Eso no lo sustituye la inteligencia artificial. Tenemos que empezar a confiar en esa combinación, donde la tecnología es un habilitador, pero no te resuelve todo. Los humanos tenemos reservado ese espacio que es único e irrepetible, que tiene que ver con las emociones, con la empatía, pero fundamentalmente, con la conciencia, la ética y el sentido común".