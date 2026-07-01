Para qué sirve el nombre de usuario en WhatsApp

WhatsApp anunció la implementación gradual de una nueva funcionalidad que permite a sus más de 3000 millones de usuarios reservar un nombre de usuario único, identificado con el símbolo del arroba, asociado a su número de teléfono móvil. Esta herramienta, que comenzará a desplegarse globalmente en los próximos meses, representa un cambio en la dinámica de interacción dentro de la plataforma, al ofrecer una alternativa para compartir el perfil sin necesidad de exponer el número de contacto ante desconocidos.

Según explicó Alice Newton-Rex, vicepresidenta de producto en WhatsApp, a LA NACION, la posibilidad de reservar estos nombres comienza esta misma semana. Si bien el sistema no es una novedad en el ecosistema digital, ya que su competidor Telegram ofrece esta modalidad desde hace años, su llegada a la aplicación de Meta supone un avance significativo en materia de seguridad y usabilidad. Es importante destacar que este nombre de usuario no reemplaza al número telefónico, el cual sigue siendo el dato base y obligatorio para el funcionamiento de la cuenta.

Al usar un nombre de usuario en WhatsApp queda oculto el número de teléfono en todas las conversaciones, individuales o grupales

El propósito principal de esta actualización es doble. En primer lugar, se busca reforzar la privacidad del usuario. Al compartir un alias, la persona puede evitar entregar su número de teléfono a individuos desconocidos, impidiendo así que estos utilicen el dato para realizar llamadas externas o intentar contactarlos por otros medios. Esta función resulta especialmente útil en grupos con muchos integrantes, donde el nombre de usuario aparecerá en lugar del número telefónico para quienes no tengan al usuario agendado. En segundo lugar, la herramienta facilita la gestión para profesionales y empresas, quienes podrán difundir un identificador fácil de recordar en lugar de números extensos, permitiendo además crear enlaces directos mediante el formato de dirección web personalizado.

La configuración de este alias es opcional y se gestiona desde el menú de Ajustes, ingresando en la sección Cuenta y luego en Nombre de usuario. Los nombres son únicos, lo que obliga a la utilización de ordinales o variantes si el identificador deseado ya fue tomado por otro usuario. Para la elección, la plataforma permite combinar letras, números, puntos y guiones. Además, la compañía aclaró que blindó los perfiles de figuras públicas para evitar la suplantación de identidad.

Para aquellos usuarios que busquen un nivel adicional de seguridad, WhatsApp incorporó la posibilidad de establecer un PIN de contacto de cuatro cifras. Este código será solicitado a cualquier persona que intente iniciar una conversación a través del nombre de usuario, bloqueando interacciones no deseadas. Si bien existe la opción de vincular el alias con los de Facebook o Instagram, la empresa advierte que se debe tener precaución ante nombres similares que intenten hacerse pasar por entidades oficiales, bancos u organismos, recomendando verificar siempre la veracidad del interlocutor para evitar posibles estafas o engaños, tal como ocurre históricamente con números desconocidos que utilizan fotografías con aspecto institucional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Ricardo Sametband