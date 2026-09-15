Tanto Android como iPhone incorporaron herramientas nativas para filtrar los mensajes de spam, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. Además, algunos trucos que hay que conocer sirven tanto para llamadas como para mensajes de texto no deseados, y se suman a las nuevas funciones que Apple incorporó para frenar el spam en sus últimas versiones de iOS.

A continuación, te explicamos paso a paso cómo bloquear los SMS de publicidad:

1 Bloquear un número específico en Android

Desde la aplicación de Mensajes, hay que mantener presionada la conversación con el número no deseado, tocar el ícono de opciones y seleccionar “Bloquear”.

Paso a paso: cómo bloquear los SMS de publicidad de una vez por todas

Desde ahí también se puede marcar el mensaje como spam para ayudar al sistema a identificar patrones similares en el futuro.

2 Activar el filtro de números desconocidos en Android

En “Ajustes” de la aplicación de Mensajes, dentro de “Protección contra spam”, se puede activar la opción que filtra automáticamente los mensajes de remitentes desconocidos, agrupándolos en una carpeta separada de la bandeja principal.

3 Bloquear números y silenciar desconocidos en iPhone

En un iPhone, desde la app Mensajes, se debe abrir la conversación no deseada, tocar el contacto en la parte superior y seleccionar “Bloquear este contante”.

Además, la función “Silenciar desconocidos” agrupa automáticamente los mensajes de números que no están en la agenda de contactos.

4 Aprovechar las nuevas funciones de iOS

Las versiones recientes de iOS suman una revisión de mensajes más inteligente, donde los SMS de remitentes desconocidos aparecen en una carpeta separada y el usuario puede marcarlos como conocidos, pedir más información o eliminarlos directamente sin que interrumpan la bandeja principal.

Existe la función “Silenciar desconocidos” Freepick

5 Registrarse en el Registro Nacional No Llame

Para reducir la publicidad no deseada de empresas que operan de forma legal, se puede registrar el número de celular en el Registro Nacional No Llame, un servicio gratuito que limita el envío de comunicaciones comerciales masivas.

6 Usar aplicaciones especializadas como refuerzo

Aplicaciones como Truecaller cuentan con bases de datos colaborativas de números reportados como spam, lo que permite identificar y bloquear automáticamente muchos de estos contactos incluso antes de que lleguen a la bandeja de mensajes.

Otra opción es reportar directamente el spam que llega por WhatsApp, donde también proliferan este tipo de mensajes.

7 Diferenciar publicidad molesta de un intento de estafa

No todo SMS de publicidad es igual de inofensivo: algunos mensajes usan la excusa de una promoción o un premio para intentar robar datos personales o bancarios.

Si el mensaje pide hacer clic en un enlace, ingresar datos de tarjeta o confirmar información personal para “reclamar” algo, conviene tratarlo directamente como un posible fraude y no solo como spam publicitario, evitando interactuar con el enlace bajo cualquier circunstancia.

Un problema que crece, pero tiene solución

La publicidad no solicitada por SMS es cada vez más frecuente, en parte porque resulta muy barata de enviar de forma masiva y porque muchas empresas todavía consiguen números de teléfono a través de bases de datos compartidas o filtradas sin consentimiento explícito del usuario.

Cómo bloquear los mensajes spam IA

Combinar el bloqueo manual con las funciones automáticas del sistema operativo reduce drásticamente la cantidad de mensajes molestos que llegan al celular.

Recuperar el control de la bandeja de mensajes

Vale la pena revisar estas configuraciones al menos una vez, aunque el celular no reciba demasiada publicidad en este momento, ya que la cantidad de mensajes no deseados suele crecer con el tiempo a medida que el número de teléfono circula por más bases de datos.

Con estos pasos, la mayoría de los SMS de publicidad dejan de aparecer en pocos días. Revisar de vez en cuando la configuración de bloqueo y spam ayuda a mantener la bandeja de mensajes libre de contenido no deseado a largo plazo, sin necesidad de revisar manualmente cada mensaje que llega. Combinar las herramientas nativas del celular con el Registro Nacional No Llame y una app de terceros suele ser la fórmula más completa, ya que cada una cubre un tipo distinto de spam.