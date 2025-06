¿Quién sos y qué querés? Cómo es el filtro de llamadas para frenar el spam y las estafas que llega al iPhone con iOS 26

Durante la conferencia inaugural de su encuentro anual para desarrolladores, WWDC25, Apple anunció la nueva versión del sistema operativo para el iPhone, iOS 26, que llegará en la próxima primavera con un aspecto renovado, y varias nuevas funciones.

Entre ellas, una que llamó la atención es una suerte filtro de spam para llamadas no solicitadas: el famoso telemarketing desde un número ignoto que llama al celular, nos interrumpe, y cuando lo atendemos nos pasa una grabación o nos deriva con alguien que intenta vendernos algo.

Es una molestia bastante usual, lamentablemente: un informe reciente de Hiya, una plataforma para filtrar llamadas de spam que está incorporada en los teléfonos de Samsung, encontró que el primer trimestre del año los argentinos recibimos unas 7 llamadas no deseadas al mes; y que de las llamadas de desconocidos que se hacen a nuestros celulares, un 36% corresponde a intentos de estafa, y un 29% a telemarketing.

Ahora, con iOS 26 instalado en un iPhone compatible, se activará una suerte de intermediario: cuando recibamos una llamada de un número desconocido se activará la función Revisión de llamadas, en forma automática y silenciosa: la IA del teléfono le pedirá a quien llama que se identifique y explique por qué nos llama; hará una transcripción de esos datos y recién entonces nuestro teléfono sonará, y mostrará lo que dijo la otra persona en la pantalla del iPhone mientras decidimos si atendemos la llamada o la ignoramos.

Cómo es el filtro de llamadas de spam que llega con iOS 26

Esta herramienta funcionará también para los mensajes de texto (SMS). Como lo explica Apple: “los mensajes provenientes de números desconocidos aparecerán en una carpeta separada donde los usuarios podrán marcar el número como conocido, solicitar más información o borrar el mensaje. Estos mensajes permanecen silenciados hasta que el usuario los acepta."

En iOS 26 también se activará una herramienta que detecta cuando estamos en espera durante una llamada y nos avisa cuando del otro lado nos atienden.

Los Pixel de Google ya tienen esta función

Quienes tengan un smartphone Pixel, de Google, y vivan en un puñado de países seleccionados, acceden a una herramienta casi idéntica, que la compañía presentó hace un lustro: Call Screening. Como en iOS 26, la IA del teléfono es quien atiende la llamada cuando llega de un número desconocido (si así lo deseamos), exige que la otra persona se identifique y explique por qué nos llama; transcribe y muestra toda esa conversación en pantalla y nos permite elegir si atendemos o no.

Cómo es el filtro de llamadas de spam de los teléfonos PIxel de Google

Quizá la llegada de esta herramienta al iPhone empuje a Google a habilitar esta función al resto del mundo Android.

Cómo funciona en el resto de Android

El filtro de spam para llamadas existe hace años, aunque funciona de una manera diferente. Tanto Google como otras compañías como Hiya o Truecaller apelan al aporte comunitario: tienen una base de datos con números de teléfono que los usuarios marcaron como asociados a telemarketing o a intentos de estafa. De hecho, Apple ya admitía el uso de estas aplicaciones; Samsung usa los servicios de Hiya; Motorola, los de Google.

Hiya es una app que avisa cuando otros usuarios reportaron un número de teléfono como de spam o fraude

En este caso, al recibir una llamada de un número desconocido, si está en la lista negra aparecerá un cartel en pantalla avisando de esta calificación, y quedará en cada persona decidir si atiende la llamada o no.

Registro Nacional No Llame

En la Argentina existe también el Registro Nacional No Llame, vigente en todo el país desde 2015, y en el que se puede anotar una línea (móvil o fija) para pedir que se respete nuestro derecho a la privacidad y no se use ese número para telemarketing: en teoría las empresas chequean antes de llamarnos si estamos en la lista o no.

Según recordaba la Agencia de Acceso a la Información Pública en mayo de 2024, “antes de ofrecer bienes o servicios telefónicamente, las empresas tienen que consultar el Registro Nacional No Llame. Para eso, deben solicitar a la AAIP las credenciales para acceder al sistema de consultas automatizadas que les permite identificar a las personas que no quieren recibir comunicaciones publicitarias.” De igual manera, una vez que una persona se anotó en el registro, y recibe una llamada no deseada, “para reclamar, deben presentar número de DNI del titular o usuario, correo electrónico y el número de teléfono inscripto; el número del cual recibió la llamada, si está disponible; día y horario del contacto; el nombre de la empresa y producto o servicio ofertado.”