Deepfake: cómo identificar si hay alguien disfrazando su identidad en una videollamada

La tecnología, que combina inteligencia artificial con procesamiento de imagen y sonido, permite crear videos falsos cada vez más convincentes, al punto de que estudios recientes muestran que apenas una fracción mínima de las personas logra identificar correctamente un contenido manipulado a simple vista. La amenaza ya no se limita al video: también avanzó fuertemente sobre la clonación de voz.

Los consejos para identificar una videollamada falsa

A continuación, te contamos qué señales prestar atención durante una videollamada sospechosa:

1 Observar la sincronización entre labios y voz

Uno de los errores más comunes en los deepfakes es un pequeño desfasaje entre el movimiento de los labios y el audio, especialmente notorio en palabras con sonidos labiales fuertes o al reír.

2 Prestar atención a la iluminación y las sombras

Las inconsistencias en la luz sobre el rostro, sombras que no coinciden con el entorno o cambios bruscos de iluminación que no se condicen con el resto de la imagen suelen ser señales de manipulación digital.

3 Detectar parpadeos poco naturales

Muchos sistemas de deepfake todavía tienen dificultades para reproducir el parpadeo humano de forma natural: personas que parpadean muy poco, de forma demasiado regular o en momentos extraños pueden estar siendo suplantadas.

4 Escuchar clics o cortes extraños en el audio

Pequeños artefactos sonoros, silencios abruptos, clics o cambios de tono repentinos durante la conversación son indicios de que el audio podría estar siendo generado o modificado en tiempo real.

5 Notar congelamientos o baja calidad “convenientes”

Los estafadores suelen aprovechar problemas de conexión, real o simulada, para justificar congelamientos de imagen o caídas de calidad que ocultan las imperfecciones del deepfake, algo que conviene tener presente si ocurre justo en los momentos más comprometedores de la charla.

6 Hacer preguntas espontáneas e inesperadas

Pedirle a la persona que gire la cabeza, se toque la cara con la mano o responda una pregunta personal fuera de guion puede desconcertar a un sistema de suplantación en tiempo real, que suele tener más dificultades para adaptarse a movimientos o situaciones no previstas.

7 Usar una palabra clave familiar

Al igual que con las estafas de audio, establecer una contraseña o frase secreta que solo conozcan los integrantes de la familia o el equipo de trabajo es una de las formas más efectivas de confirmar identidad ante cualquier duda durante una videollamada.

8 Qué hacer si se confirma el engaño

Si tras aplicar estas señales se confirma que se trata de un deepfake, lo más importante es cortar la comunicación de inmediato, avisar a la persona real por otro canal de que su identidad está siendo suplantada, y denunciar el hecho ante las autoridades correspondientes, especialmente si hubo un intento de estafa económica de por medio.

Por qué es tan difícil detectarlos a simple vista

La tecnología detrás de los deepfakes avanza más rápido que la capacidad del ojo humano para detectarlos, lo que explica por qué incluso usuarios entrenados fallan al intentar identificar un contenido falso sin herramientas de apoyo.

Una estrategia para identificar videos y audios falsos es combinar la observación atenta con protocolos simples como preguntas imprevistas

La desconfianza activa, la mejor defensa

Ninguna de estas señales es infalible por sí sola, pero combinadas aumentan mucho las chances de detectar un engaño a tiempo. La clave está en no bajar la guardia frente a la presión de actuar rápido, que es, en definitiva, la principal herramienta con la que cuentan los estafadores, más allá de la sofisticación técnica que tenga el video o el audio utilizado en cada caso particular.

Ante cualquier videollamada que involucre pedidos de dinero, datos sensibles o decisiones urgentes, combinar la observación atenta con protocolos simples, como preguntas inesperadas o una palabra clave familiar, sigue siendo la forma más efectiva de protegerse frente a esta amenaza en pleno crecimiento, tanto en el ámbito personal como en el laboral. Hablar del tema en familia o con el equipo de trabajo, antes de que ocurra una situación sospechosa, ayuda a que todos sepan cómo reaccionar llegado el momento.