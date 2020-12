PlayStation Plus: Shadow of the Tomb Raider, Greedfall y Maneater, los juegos gratis que llegan en enero de 2021 para PS4 y PS5

El nuevo año arranca con tres propuestas sin cargo para los abonados al servicio PlayStation Plus, que ofrece cada 30 días una renovada oferta de títulos para disfrutar en la consola de videojuegos de Sony. Disponibles en el PlayStation Store, la selección de enero arranca con Shadow of the Tomb Raider, la tercera entrega de la renovada serie de la intrépida arquéologa, que ahora la tiene como protagonista de una aventura en medio de ruinas mayas e incas.

La segunda propuesta es Greedfall, un RPG ambientado en el siglo 17, donde el protagonista deberá recorrer tierras inexploradas, mientras desarrolla habilidades y destrezas para superar diversos obstáculos en estos nuevos mundos. Tanto Shadow of the Tomb Raider como Greedfall estarán disponibles para las consolas PS4 de los usuarios de PlayStation Plus.

Por su parte, aquellos jugadores que cuenten con una PlayStation 5 podrán disfrutar sin cargo Maneater, un título exclusivo de PS Plus para la flamante consola de Sony. En este caso, el protagonismo está del lado de un furioso tiburón que deberá sortear todos los desafíos que le presenta la naturaleza y los humanos que desean cazarlo.

Tanto Shadow of the Tomb Raider y Greedfall estarán disponibles hasta el lunes 1 de febrero para los usuarios de PlayStation Plus con consolas PS4, mientras que Maneater solo se podrá descargar sin costo hasta esa fecha en las consolas PS5, ya que el beneficio de PS Plus no se aplica para la versión para PS4.