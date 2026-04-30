Alerta por la estafa triangular de la transferencia por error: piden que la devuelvas y pueden meterte en un delito

Muchos usuarios bancarios reportaron en las últimas semanas transferencias por error que, en muchos casos, pueden llegar a ser estafas. Esta estafa de triangulación puede dejar atada a la víctima a una responsabilidad ilegal por diversos cargos, e incluso una carga económica alta.

Cómo funciona esta nueva estafa que sucede al recibir dinero

Esta estafa, conocida como de “triangulación”, consiste en utilizar a un usuario como intermediario para blanquear dinero ilícito: los delincuentes depositan en una cuenta fondos robados o provenientes de un crédito sacado al nombre del usuario y, mediante manipulación emocional, piden que “devuelvas” el monto a una cuenta distinta a la original. Al hacerlo, el rastro del dinero se pierde, los estafadores huyen con el capital limpio y uno queda legalmente involucrado como una “mula de dinero”, enfrentando posibles causas penales por lavado de activos y deudas bancarias que nunca se solicitaron.

Cómo actuar ante una transferencia desconocida Archivo - Archivo

El esquema delictivo opera bajo una estructura de pasos coordinados que explotan la buena fe del usuario:

Vulneración de cuentas: los criminales acceden a cuentas de terceros mediante técnicas de phishing.

los criminales acceden a cuentas de terceros mediante técnicas de phishing. Inyección de fondos: transfieren capital desde la cuenta robada (o solicitan créditos preaprobados a nombre de la víctima) hacia el CBU/CVU del objetivo.

transfieren capital desde la cuenta robada (o solicitan créditos preaprobados a nombre de la víctima) hacia el CBU/CVU del objetivo. Contacto y presión: el estafador contacta a la víctima vía WhatsApp alegando un error y apelando a una urgencia personal para recuperar el dinero.

el estafador contacta a la víctima vía WhatsApp alegando un error y apelando a una urgencia personal para recuperar el dinero. Desviación de fondos: el punto crítico ocurre cuando solicitan que la devolución se realice a una cuenta distinta a la originaria, logrando así blanquear el rastro del dinero ilícito.

La urgencia es el principal recurso del estafador para llevar a la víctima a cometer una imprudencia.

Los riesgos de la estafa: para tener en cuenta

Acceder a devolver el dinero manualmente conlleva riesgos:

Deuda financiera: si el dinero proviene de un préstamo sacado a nombre de la víctima, esta quedará legalmente obligada a pagar el capital y los intereses.

si el dinero proviene de un préstamo sacado a nombre de la víctima, esta quedará legalmente obligada a pagar el capital y los intereses. Implicancias penales: el usuario puede quedar registrado en el sistema financiero como un eslabón en una red de lavado de dinero.

el usuario puede quedar registrado en el sistema financiero como un eslabón en una red de lavado de dinero. Costos operativos: las transferencias manuales generan cargos impositivos y comisiones que no se recuperan, a diferencia de una reversión oficial.

Cómo evitar esta estafa bancaria

Cómo actuar en caso de ser víctima de esta estafa: qué pasa si recibo dinero desconocido

Ante la detección de saldo sospechoso, se recomienda un proceder estricto para preservar la integridad legal y financiera:

Acción Descripción Inmovilidad de fondos No utilizar, retirar ni transferir el dinero bajo ninguna circunstancia. Bloqueo de comunicaciones Desestimar cualquier contacto informal (WhatsApp o redes sociales) de supuestos remitentes. Canal oficial Reportar el incidente de inmediato a la entidad bancaria o billetera virtual. Reversión bancaria Exigir que la entidad realice una reversión formal de la operación, único método que garantiza la nulidad del movimiento. Respaldo legal Conservar comprobantes y números de reclamo como prueba de haber actuado de buena fe.

Para evitar ser quien comete el error, es imperativo verificar la identidad del titular antes de confirmar cualquier envío de dinero. Una vez ejecutada la transacción, la recuperación de los fondos depende exclusivamente de la voluntad del receptor o de procesos judiciales complejos.