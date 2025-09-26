Juegos gratis de PlayStation Plus de octubre 2025 en EE.UU.: la lista incluye Alan Wake 2 y un ahorro total de US$114,97

La llegada de octubre trae consigo uno de los momentos más esperados por los suscriptores de PlayStation Plus en Estados Unidos y el mundo: la revelación de los títulos gratuitos. La selección de este mes no solo apunta a la diversidad de géneros, sino también al valor económico, ya que el trío disponible sin costo adicional representa un ahorro total de US$114,97 para los gamers.

Juegos gratis de PlayStation Plus en octubre 2025

La lista de títulos confirmados para los usuarios de PlayStation Plus Essential, Extra y Premium abarca propuestas que van desde la narrativa oscura del terror psicológico hasta la comedia absurda en mundos abiertos.

Según detalló PlayStation en su canal oficial de YouTube, los juegos mensuales que se podrán descargar de manera gratuita con la suscripción a partir del 7 de octubre son:

Alan Wake 2 (que tiene un precio de US$59,99)

(que tiene un precio de US$59,99) Cocoon (hoy a US$24,99)

(hoy a US$24,99) Goat Simulator 3 (hoy a US$29,99)

El atractivo no solo está en la variedad de estilos, sino también en el precio acumulado de estos tres títulos. Al sumarlos, los jugadores ahorrarán US$114,97, siempre que cuenten con una membresía activa. Esto convierte al mes de octubre en una oportunidad difícil de dejar pasar, en especial para quienes buscan ampliar su biblioteca sin gastar dinero adicional.

Alan Wake 2: terror psicológico para Halloween

Alan Wake 2 encabeza la oferta de octubre y lo hace en un momento clave: el mes de Halloween.

La secuela del título de 2010 retoma la historia del escritor atrapado en un mundo de pesadillas, pero esta vez comparte protagonismo con Saga Anderson, una agente del FBI que investiga una serie de asesinatos rituales en el pequeño pueblo de Bright Falls, según la sinopsis oficial.

La trama se construye alrededor de la oscuridad que corrompe a la comunidad y obliga a los protagonistas a utilizar la luz como única arma efectiva contra fuerzas sobrenaturales. La posibilidad de alternar entre dos personajes, cada uno con perspectivas y dilemas distintos, le da al juego un enfoque narrativo dual que expande el universo creado por Remedy Entertainment.

Cocoon: mundos dentro de mundos para jugadores de PlayStation

El segundo título de la lista, Cocoon, ofrece un contraste marcado con la oscuridad de Alan Wake 2. Desarrollado por Jeppe Carlsen, diseñador principal de Limbo (2024) e Inside (2016), se trata de un juego de rompecabezas en el que los escenarios se conciben como mundos contenidos dentro de orbes portátiles.

Su propuesta invita a resolver enigmas cada vez más complejos, al combinar y reorganizar estos mundos para desbloquear nuevos caminos. El juego introduce mecánicas innovadoras, como el uso de habilidades especiales ligadas a cada orbe, que transforman la experiencia en un desafío constante para la lógica y la creatividad del jugador, según su página en PlayStation Plus.

Goat Simulator 3: el caos hecho videojuego de PlayStation

La tercera pieza del paquete gratuito de octubre es el Goat Simulator 3, un título que se presenta como la antítesis de los anteriores. Lejos del suspenso o de los enigmas intelectuales, aquí el objetivo principal es sembrar el caos con una cabra desquiciada llamada Pilgor, indica su sinopsis.

La entrega mantiene su característico tono humorístico, con físicas exageradas, situaciones absurdas y la posibilidad de personalizar al animal con disfraces extravagantes, desde jetpacks hasta atuendos ridículos. Además, permite jugar en modo cooperativo con hasta tres cabras más, lo que potencia la experiencia como un auténtico party game.