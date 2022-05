PlayStation Plus: todos los juegos confirmados que serán parte del nuevo servicio de suscripción para PS4 y PS5

PlayStation está a pocos días de estrenar lo que será su nuevo servicio de suscripción que lo mejorará y ofrecerá nuevos planes para los usuarios de PlayStation Plus a partir del 13 de junio.

Estos planes varían en tres escalas en América Latina, y tienen precios ajustados a los presupuestos locales:

PS Plus Essential: el plan que reemplaza el PS Plus básico . Tendrá dos o más juegos gratis por mes y permitirá el ingreso a las conexiones online de juegos no gratuitos. En juegos como Fortnite, Warzone o Rocket League , que son gratis, no será necesario tener ningún tipo de suscripción para jugarlos online. Este plan, con precio reducido para cuentas argentinas de PlayStation, costará igual que antes , US$ 6,99 mensuales ($ 1380); US$ 16,99 trimestrales ($ 3400); US$ 39,99 anuales ($ 7900). La cuenta rápida con los impuestos (IVA + solidario + digital) es un importe similar a considerar el importe en dólar Blue .

el plan que . Tendrá dos o más juegos gratis por mes y permitirá el ingreso a las conexiones online de juegos no gratuitos. En juegos como o , que son gratis, no será necesario tener ningún tipo de suscripción para jugarlos online. Este plan, con precio reducido para cuentas argentinas de PlayStation, , US$ 6,99 mensuales ($ 1380); US$ 16,99 trimestrales ($ 3400); US$ 39,99 anuales ($ 7900). La cuenta rápida con los impuestos (IVA + solidario + digital) es un . PS Plus Extra: Quizás el servicio más tentador para los usuarios nuevos de Playstation incluirá títulos de PS4 y PS5 además de los dos gratis por mes y el acceso al online. Este servicio costará 10,49 dólares mensuales ($ 2000), US$ 27,99 trimestrales ($ 5500) o US$ 66,99 anuales ($ 13.200) aproximadamente.

Quizás el servicio más tentador para los usuarios nuevos de Playstation y el acceso al online. Este servicio costará 10,49 dólares mensuales ($ 2000), US$ 27,99 trimestrales ($ 5500) o US$ 66,99 anuales ($ 13.200) aproximadamente. PS Plus Deluxe: A diferencia de otros países, en la Argentina vamos a tener el servicio “Deluxe” en vez del “Premium”. La diferencia, además del precio, radica en que no tendremos incluidos los títulos de PS3 que se juegan por la nube dado que la infraestructura de la región no permite aún un servicio de alta calidad. En vez de juegos de PS3 este servicio tendrá en su catálogo juegos de PS1, PS2, PSP PS4 y PS5 y contará con descargas de demos especiales y juegos por tiempo limitado como el nuevo Horizon y el CyberPunk 2077. Costará US$ 11,99 mensuales ($ 2300), US$ 31,99 trimestrales ($ 6300) o US$ 76,99 anuales ($ 15.200) aproximadamente.

El catálogo confirmado

¿Pero cuál es el catálogo confirmado para su lanzamiento? Si bien Sony anunció que la lista tendrá más de 700 juegos, por ahora los confirmados son realmente destacados y pueden ser la entrada perfecta para todos los usuarios nuevos de Play, esas personas que se compraron recién la PS5 o la PS4 e ingresan al mundo de las consolas. Quizás, para los más fanáticos puede que la mayoría los hayan jugado mediante el mismo PS Plus previo o por promociones, aunque no está mal tener todos los juegos disponibles. La diferencia más notable entre Xbox Game Pass y PS Plus será justamente en que Sony no tendrá incluidos sus próximos estrenos ni juegos más recientes en el catálogo y no confirmó cuánto tiempo tendrán que esperar juegos como Gran Turismo 7 o Horizon: Forbidden West para sumarse a los planes.

En su estreno, entre los más fuertes de la lista se encuentran God of War, Spiderman y Spider-Man Miles Morales, Returnal, Death Stranding y Death Stranding Director’s Cut, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed: Valhalla, NBA 2K22, Resident Evil y varios más. Ubisoft ya confirmó que su lista de Ubisoft + se sumará a PS Plus y se espera que EA haga lo mismo con su servicio, como lo tiene en Xbox.

La lista completa de juegos de PS4 y PS5 se completa así:

PS4 y PS5, producto de PlayStation Studios:

Alienation | Housemarque, PS4

Bloodborne | FromSoftware, PS4

Concrete Genie | Pixelopus, PS4

Days Gone | Bend Studio, PS4

Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

Death Stranding y Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

Destrucción AllStars | Lucid Games, PS5

Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/PS5

God of War | Santa Monica Studio, PS4

Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4

Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

Knack | Japan Studio, PS4

LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

Matterfall | Housemarque, PS4

MediEvil | Other Ocean, PS4

Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Resogun | Housemarque, PS4

Returnal | Housemarque, PS5

Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

Tearaway Unfolded | Media Molecule, PS4

The Last Guardian | Japan Studio, PS4

Until Dawn | Supermassive Games, PS4

The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4

Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

WipEout Omega Collection | Clever Beans y Creative Vault Studios, PS4

Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

Asociados:

Ashen | Annapurna Interactive, PS4

Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft, PS4/PS5

Batman: Arkham Knight | WB Games, PS4

Celeste | Maddy Makes Games, PS4

Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

Dead Cells | Motion Twin, PS4

Far Cry 3 Remaster | Ubisoft, PS4

Far Cry 4 | Ubisoft, PS4

Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD., PS4

For Honor | Ubisoft, PS4

Hollow Knight | Team Cherry, PS4

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

Resident Evil | Capcom Co., Ltd., PS4

Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

South Park: The Fractured but Whole | Ubisoft, PS4

The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

The Crew 2 | Ubisoft, PS4

Tom Clancy’s The Division | Ubisoft, PS4

Mientras la lista de juegos de consolas anteriores (sin PS3 para latinoamérica) se completa así.

Ape Escape | Japan Studio, PlayStation original

Hot Shots Golf | Japan Studio, PlayStation original

I.Q. Intelligent Qube | Japan Studio, PlayStation original

Jumping Flash! | Japan Studio, PlayStation original

Syphon Filter | Bend Studio, PlayStation original

Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation original

Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation original

Worms World Party | Team 17, PlayStation original

Worms Armageddon | Team17, PlayStation original

Remasterizados:

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

Arc the Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, PS4

Dark Cloud | Japan Studio, PS4

Dark Cloud 2 | Japan Studio, PS4

FantaVision | SIE, PS4

Hot Shots Tennis | Japan Studio, PS4

Jak II | Naughty Dog, PS4

Jak 3 | Naughty Dog, PS4

Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

Siren | Japan Studio, PS4

Wild Arms 3 | SIE, PS4

Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

BioShock Remastered | 2K Games, PS4

Borderlands: The Handsome Collection | 2K Games, PS4

Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

LEGO Harry Potter Colección | WB Games, PS4

Cómo era el servicio y cómo será desde junio

Hasta ahora, los usuarios de PlayStation 4 y PS5 pagaban un servicio fijo mensual para poder tener conexión en juegos online y para recibir gratis dos juegos o más por mes que elegía Sony. En el caso de los que tienen la PS5, este servicio además les venía con el PS Plus Collection incluido que sumaba un catálogo de 14 juegos relativamente nuevos y taquilleros, como por ejemplo The Last of Us Remastered, Uncharted 4, God of War, Fallout 4, Resident Evil 7 y Monster Hunter.

Con el cambio a partir de junio, PlayStation le confirmó a LA NACION que estos juegos seguirán incluidos a todos los usuarios de PS5 que sigan pagando PS Plus, sin importar que nivel de suscripción elijan.

Lista de PS Plus collection que ya tenían los usuarios de Play 5, y se mantendrá aparte del catálogo nuevo: