Primer encuentro: probamos el Razr 50 Ultra, el nuevo teléfono plegable de Motorola

Motorola lanzó este miércoles en la Argentina su nuevo smartphone de alta gama, el Razr 50 Ultra, que contiene varias mejoras respecto de su predecesor, el Razr 40 Ultra. En la semana de su presentación, tuve la oportunidad de probar por unas horas este flamante dispositivo, que ya se vende en el país a $1.999.999 y en hasta 18 cuotas sin interés.

Para alguien que nunca había usado un teléfono plegable, el primer contacto con el Razr 50 Ultra fue positivo. El dispositivo, que utiliza Android como sistema operativo, califica a todas luces como user friendly y su uso se da de forma intuitiva. Pero antes de adentrarme en la usabilidad del celular y en aquellas funciones que para la mayoría suelen ser determinantes a la hora de elegir un equipo -como la calidad de la cámara-, creo que en este caso vale la pena empezar a juzgar el libro por su portada.

Un Motorola Razr 50 Ultra con el acabado en eco cuero verde

La estética y la pantalla exterior

En términos estéticos, el dispositivo no pasa desapercibido: me llevé a la mano un celular con tapa acabada en eco cuero verde y bordes contorneados que me resultó muy agradable a la vista y al tacto. Además, el teléfono es liviano y al estar plegado es muy cómodo de sostener, sin mencionar que se guarda con extrema facilidad en el bolsillo del pantalón, en la mochila o en la riñonera. También se aprecia lo que desde la compañía denominan “0 gap”, es decir: la ausencia de luz entre las mitades de la pantalla principal cuando el aparato se encuentra plegado.

Al encender el Razr 50 Ultra entra en acción la pantalla exterior del teléfono y esta fue para mí una de sus características más destacables. Más allá de tratarse de la pantalla externa más grande del sector -de 4 pulgadas, y que cubren la mayor parte de la tapa-, resulta sumamente práctico para el usuario el poder acceder a funciones como el reloj, los mensajes, las notificaciones e incluso a las aplicaciones sin la necesidad de “abrir” el dispositivo.

El nuevo Moto Razr 50 Ultra tiene una pantalla externa de 4 pulgadas que cubre toda la tapa del celular

La bisagra y su dureza

Una vez desplegado por completo el celular, la bisagra se vuelve imperceptible y uno olvida que se trata de un modelo de los llamados plegables. Sin embargo, lo divertido es usarlo semiplegado (como una L) y apoyarlo en distintas superficies para generar contenido fotográfico y audiovisual del más variado. Además, esto suele aportarle una cuota importante de estabilidad a las tomas que se realizan.

En lo que hace a la fotografía y al video vale la pena destacar dos funcionalidades: el Photo booth -o modo Cabina de fotos- y la grabación estilo videocámara (auto camcorder). La última se activa de manera automática cuando se graban videos con el celular abierto a noventa grados. Al sujetarlo de esa forma, se puede filmar e incluso ajustar la distancia de la cámara como si uno estuviera usando una videocámara clásica. La modalidad permite hacer tomas tanto en formato horizontal como vertical -lo que en el segundo caso le da al contenido un estilo retro. De nuevo, la experiencia es muy amigable y me pareció una variante innovadora y agradable para la generación de material audiovisual.

Probamos el modo auto camcorder de Motorola Razr 50 Ultra

Por otra parte, la funcionalidad Photo booth se activa desde el botón “más funciones” ubicado dentro del panel de video y permite, al igual que en las cabinas de fotografías que suelen verse en eventos como cumpleaños o casamientos, tomar una seguidilla de cuatro fotos con pocos tiempo de diferencia entre sí. El resultado final es un collage de alta calidad generado en cuestión de segundos.

Vale la pena resaltar que el rendimiento de la cámara del Razr 5o Ultra mantiene altos estándares. Posee un sistema de cámara principal de alta resolución de 50 MP potenciada por moto ai y funciones de edición. Con el lente con zoom teleobjetivo de 50 MP se aprovecha el zoom óptico de 2x sin perder calidad de imagen. Además, ofrece una serie de funciones potenciadas por Moto AI que incluyen motor de mejora de fotos, estabilización adaptable y súper zoom, entre otras que por falta de tiempo no llegué a testear acabadamente.

Una prueba de la funcionalidad Photo booth del Motorola Razr 50 Ultra

Por último, una función que también puse a prueba es la protección contra el agua IPX8, que le permite al dispositivo soportar la inmersión en 1,5 metros de agua durante un máximo de 30 minutos. También es de destacar que este equipo cuenta con 4000 mAh de batería, lo que significa horas de durabilidad y amplia capacidad. A su vez, ofrece capacidades de carga inversa de 5 watts, carga inalámbrica de 15 watts y cargador rápida de 45 watts.

Los colores del Moto Razr 50 Ultra

Será tema de próximas notas el estudio en detalle de la IA puesta al servicio de este dispositivo, uno de los puntos fuertes que Motorola aspira a seguir desarrollando en el futuro con la intención de convertir a sus modelos de alta gama en verdaderos asistentes personales de los usuarios, y que apelarán a la capacidad del chip Snapdragon 8s Gen 3 que trae el Razr 50 Ultra, junto con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento; el equipo tiene Android 14 y por ahora las funciones de IA están limitadas a mejorar las fotos que captura la cámara; Motorola promete más novedades y herramientas en una próxima actualización.