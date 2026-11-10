¿Qué es el FOBO y por qué los trabajadores argentinos lo sufren más?

El avance de la inteligencia artificial, la transformación de las tareas y la necesidad de actualizar conocimientos crearon nuevas incógnitas en los trabajadores.

Este escenario modificó la manera en la que se reflexiona acerca del futuro profesional. El FOBO, utilizado en el ámbito laboral para describir el temor a volverse obsoleto, representa una sensación de los individuos de dejar de ser competitivo frente a los cambios del mercado.

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En la Argentina, este fenómeno adquiere características particulares. La inestabilidad económica, el temor a perder el empleo y la percepción de estancamiento profesional pueden hacer que los cambios tecnológicos se vivan como una amenaza, en lugar de una oportunidad de aprendizaje.

1 El significado de FOBO

La sigla proviene de “Fear of Becoming Obsolete”, que puede traducirse como miedo a quedar obsoleto. No debe confundirse con otra expresión que utiliza las mismas iniciales, “Fear of Better Options”, vinculada con la dificultad para elegir entre demasiadas alternativas. En el contexto del trabajo y la tecnología, el término alude a la preocupación por no contar con las habilidades que serán necesarias en el futuro.

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No todas las personas expresan este temor de la misma manera. Algunas revisan constantemente ofertas de cursos y herramientas para intentar mantenerse actualizadas. Otras evitan participar en proyectos que requieren conocimientos nuevos por miedo a cometer errores o quedar expuestas frente a sus compañeros.

2 El temor a que la inteligencia artificial reemplace tareas

Una de las principales fuentes de FOBO es la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en las empresas. Sistemas capaces de redactar textos, analizar información, automatizar procesos y responder consultas modifican actividades que antes dependían exclusivamente de trabajadores.

El temor aparece cuando una persona siente que sus conocimientos pueden dejar de ser suficientes o que una parte importante de su trabajo podría automatizarse. Esto no significa que todas las ocupaciones vayan a desaparecer, sino que algunas tareas pueden cambiar y exigir nuevas competencias.

3 El FOBO en Argentina

Aspecto como la situación económica, la competitividad para conseguir un nuevo empleo y el miedo a perder estabilidad son algunos de los aspectos que convierten al FOBO como un fenómeno de los trabajadores argentinos. La posibilidad de perder vigencia profesional se percibe como un riesgo adicional. La preocupación por conservar el puesto convive con la sensación de no avanzar y con la necesidad de adaptarse a nuevas exigencias.

4 La falta de capacitación aumenta la incertidumbre

El miedo a quedar obsoleto puede crecer cuando los trabajadores no tienen acceso a instancias de formación. Aprender nuevas herramientas requiere tiempo, recursos y, en muchos casos, acompañamiento de las empresas. Si una organización exige utilizar inteligencia artificial, programas de análisis o plataformas digitales, pero no ofrece capacitación, los empleados pueden sentir que deben resolver por su cuenta una transformación que afecta su desempeño cotidiano.

La situación también alcanza a quienes tienen experiencia en una actividad y temen que sus conocimientos pierdan valor. La actualización profesional no implica empezar de cero, sino identificar qué habilidades pueden complementarse con las nuevas tecnologías y cuáles necesitan desarrollarse.

5 Aprender a enfrentar el miedo

Una estrategia útil es identificar qué herramientas están modificando las tareas de cada sector y elegir una capacitación concreta para comenzar. No es necesario aprender todas las tecnologías disponibles: conviene priorizar las que tienen aplicación real en el puesto o en el área de interés.

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Es útil reconocer las habilidades que siguen siendo valiosas, como el pensamiento crítico, la comunicación, la capacidad de resolver problemas y el conocimiento específico de una actividad. La tecnología puede automatizar procesos, pero su implementación y supervisión también requieren criterio humano.

Recuperar la confianza profesional

El FOBO refleja una preocupación concreta frente a un mercado laboral que cambia con rapidez. En la Argentina, la incertidumbre económica puede profundizarla, pero la respuesta no consiste en intentar dominar todas las herramientas nuevas. Identificar las habilidades necesarias, capacitarse de manera progresiva y contar con información clara permite afrontar los cambios con más confianza.