El concepto de “agente” recupera el sentido original de la palabra: alguien que actúa en representación de otro. Esta corriente que las empresas ya empezaron a adoptar representa un salto respecto de la inteligencia artificial que solo analizaba información y daba recomendaciones. Incluso ya hay desarrollos con sello argentino que avanzan en esta dirección.

A continuación, te explicamos qué son y para qué sirven en el día a día:

1 La diferencia con un chatbot tradicional

Un chatbot común responde con frases predefinidas o generadas a partir de una pregunta puntual, pero no ejecuta acciones fuera de la conversación. Un agente de IA, en cambio, puede conectarse a otras aplicaciones y sistemas para completar tareas reales: enviar un correo, agendar una reunión, buscar información en la web o completar un formulario.

Qué es un “agente de IA” y cómo puede hacer por vos las tareas más aburridas

2 Cómo interpretan lo que se les pide

Los agentes de IA están diseñados para interpretar la intención detrás de un pedido, incluso si no está expresado de forma perfecta o completa, y a partir de eso planifican los pasos necesarios para resolver la tarea, en lugar de esperar una instrucción exacta y predefinida.

3 Tareas domésticas y personales que pueden simplificar

En el uso cotidiano, un agente de IA puede organizar la agenda semanal, sugerir y reservar turnos, comparar precios de un producto en distintas tiendas online, o incluso redactar y enviar mensajes de rutina, liberando tiempo para tareas que sí requieren atención humana.

4 Su impacto en el mundo laboral

En el ámbito profesional, los agentes de IA ya se instalaron como una nueva fuerza de apoyo, capaces de automatizar reportes, responder consultas frecuentes de clientes o gestionar tareas administrativas repetitivas que antes insumían horas de trabajo manual.

5 Qué límites tienen hoy

A pesar de sus capacidades, los agentes de IA todavía requieren supervisión humana para tareas sensibles o de alto impacto, como decisiones financieras importantes o el manejo de información confidencial, ya que pueden cometer errores de interpretación o ejecutar acciones no deseadas si el pedido inicial fue ambiguo.

6 Cómo empezar a usarlos

La mayoría de los asistentes de inteligencia artificial más populares ya incorporan funciones de agente, activables desde su configuración, que permiten conectar el asistente con el calendario, el correo electrónico o aplicaciones específicas para empezar a delegar tareas simples de forma progresiva.

7 Riesgos a tener en cuenta

Delegar tareas en un agente de IA implica también ceder cierto nivel de control, por lo que conviene revisar qué permisos se le otorgan a cada aplicación, evitar conectar cuentas sensibles sin necesidad y revisar periódicamente qué acciones fue ejecutando en nombre del usuario, sobre todo cuando se trata de tareas con implicancias económicas o legales.

Se puede delegar tareas en la IA Imagen creada con IA

Una tecnología que recién empieza

Muchas empresas de tecnología ya compiten por ofrecer los agentes más confiables y versátiles, lo que anticipa una carrera de mejoras constantes en los próximos meses, con nuevas funciones que hoy todavía suenan futuristas pero que podrían volverse cotidianas en poco tiempo. Familiarizarse desde ahora con el concepto es una buena forma de no quedar afuera de esa transformación.

Los agentes de IA están en una etapa temprana de adopción masiva, pero todo indica que su presencia en la vida cotidiana y laboral seguirá creciendo en los próximos años, a medida que se vuelvan más confiables y accesibles para el público general.

Delegar lo aburrido para enfocarse en lo importante

La promesa central de los agentes de IA es simple: encargarse de las tareas repetitivas y mecánicas para que las personas puedan dedicar su tiempo y energía a lo que realmente requiere criterio, creatividad o atención humana, sin perder el control sobre las decisiones más importantes. A medida que esta tecnología madure, es probable que delegar tareas cotidianas en un agente se vuelva algo tan habitual como hoy lo es usar un buscador en internet.