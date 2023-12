escuchar

Como todos los años, Google difundió los términos más buscados durante el año en nuestro país. Son una manera de tomarle el pulso anual a la nación, gracias a la popularidad del buscador: es una forma de inferir qué cuestiones le resultaron preocupantes, o llamativas, a los argentinos. “En un año marcado por el proceso electoral, las diferentes instancias de votación, los conceptos mencionados en los debates y los actores políticos fueron los protagonistas del 2023 -dijo la compañía en un comunicado-. Pero la política local no fue todo, la Guerra en Israel y Gaza, la irrupción de ChatGPT y algunos fenómenos naturales, como el terremoto de Turquía y el meteorito visto en Bariloche, también captaron la atención de los usuarios del Buscador.”

Debate Presidencial 2023 en Santiago del Estero. MAXI FAILLA - POOL

En lo que refiere a las elecciones, fueron la tendencia de búsqueda principal en este año, algo que tiene lógica por el cambio de gobierno, la victoria de Javier Milei, los debates previos y las varias instancias de votación, entre PASO y balotaje. “Se destacaron búsquedas de consulta y servicios, como ¿Dónde voto? en primer lugar y Padrón Electoral en segundo. También Resultados de las Elecciones 2023, seguido de Debate Presidencial y conceptos resonantes, como Balotaje, cuyo interés de búsqueda aumentó luego de las elecciones generales e ingresó al ranking de lo más buscado en quinto lugar. Además se distingue el seguimiento en tiempo real de los hechos con búsquedas como ¿Quién va ganando las elecciones? y Boca de Urna”, explican desde el buscador. Entre los políticos que participaron en las elecciones, Javier Milei encabó las búsquedas, seguido por Martín Insaurralde (involucrado en un escándalo con Sofía Clerici) y Sergio Massa, en ese orden.

Lionel Messi muestra su Balón de Oro frente a la hinchada del Inter Miami en noviembre último Lynne Sladky - AP

Desde lo deportivo, la atención estuvo (pasado el Mundia de Qatar 2022) en Lionel Messi y su pase al Inter Miami; también, el choque entre Boca y Fluminense en la final de la Copa Libertadores, y el partido entre Argentina y Uruguay por las eliminatorias. La participación de Los Pumas en el Mundial de Rugby Francia 2023 y la performance de la selección de fútbol Sub-20 y la selección femenina en sus respectivos mundiales de fútbol también fueron búsquedas populares.

Las principales búsquedas hechas desde la Argentina en Google durante 2023

Fuera de estos temas centrales, hubo otros que generaron búsquedas masivas en Google: “la inteligencia artificial estuvo por encima de las elecciones, y ChatGPT resultó primero en la lista luego de su lanzamiento a finales de 2022 -detalla un comunicado de la compañía-. En tercer lugar se encuentra la Guerra en Israel y Gaza, iniciada el 7 de octubre con la incursión de Hamas en Israel y su amplio impacto a nivel internacional. Luego, algunos fenómenos naturales despertaron la curiosidad de los argentinos, como Meteorito en Bariloche por el paso de un asteroide detectado en la zona y Terremoto en Turquía informado el 6 de febrero con varias réplicas, seguido por otro temblor en el mismo mes. La revelación de la Estatua de Marcelo Gallardo en el mes de mayo para celebrar los logros del jugador y director técnico en el club River Plate ocupó un lugar en la lista. Mientras que el acontecimiento legal más buscado del año fue el Juicio a los Rugbiers que se desarrolló de forma oral y pública durante el mes de enero con el dictado del veredicto el 6 de febrero.”

Taylor Swift durante el show en Argentina, en el estadio Monumental Soledad Aznarez - LA NACION

Las búsquedas también fueron por personas que murieron durante este año. El primer lugar fue para la fallecida Silvina Luna, seguida por Mariano Caprarola, Huguito Flores, María Onetto y Ricardo Iorio. También Matthew Perry, Tina Turner y, por un problema de salud en un viaje, Jorge Rial.

Otras personalidades buscadas, pero por otros temas, fueron los músicos que visitaron el país, con Taylor Swift o Luis Miguel; tercera quedó Shakira, por su colaboración con Bizarrap; Fito Páez, Chano, Milo J y la Joaqui.

Marcha frente a la casa del cirujano Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna. Santiago Filipuzzi

Las series y películas también generaron múltiples búsquedas. “Gran Hermano tuvo su gala final en marzo de este año y ya tiene fecha de regreso, por lo que resultó en el puesto número uno en las búsquedas de la categoría -aclara la compañía-. Lo acompañan otros productos nacionales como Got Talent Argentina, División Palermo, Bailando 2023 y MasterChef, que también ingresaron al ranking de lo más buscado. Completan la lista producciones extranjeras, como The Last of Us, Merlina, Sex Education y Black Mirror. En la categoría películas, el fenómeno Barbenheimer se vio reflejado en las listas siendo Oppenheimer y Barbie las más buscadas por los argentinos luego de su estreno en simultáneo en el mes de julio. Mientras que las secuelas de otros títulos, como Guardianes de la Galaxia 3, Avatar 2 y La Monja 2 también despertaron la curiosidad.”

