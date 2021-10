No funcionan WhatsApp, Facebook e Instagram, pero al menos tenemos los memes

No funcionan ni WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook. Es lógico que la falla de servicio afecte a las tres: son propiedad de la misma compañía. Y no funcionan. No es la primera vez que sucede: en junio último, por citar sólo un caso, pasó algo parecido.

Se desconocen las razones de la falla, pero suelen depender de alguno de los múltiples servidores que llevan los posteos de las redes sociales y los mensajes a todo el mundo. El hecho de que haya reportes para Twitter y Speedtest, entre otros servicios (como alerta Downdetector) hace suponer que se trata de la caída de un CDN, un servicio de distribución de contenido de terceros.

Servicios con fallas reportadas, según Downdetector

Mensajeros alternativos

Como suele suceder, cuando no funcionan estos servicios, se reactivan otros mensajeros alternativos, como Telegram (a propósito, Facebook Messenger también está fuera de servicio), y el ingenio popular expresa sus frustraciones en Twitter.

Acá te dejamos cinco alternativas para te puedas conectar con familiares, amigos y colegas mientras esperás que vuelva a funcionar WhatsApp.

No, no eres tú.



WhatsApp, Instagram y Facebook se cayeron. pic.twitter.com/lpQxUcj3Rh — Radio Ambulante (@radioambulante) October 4, 2021

Instagram Facebook WhatsApp pic.twitter.com/XQ89tANNvi — 奇 諾 (@ninjabelga) October 4, 2021

Noticia en desarrollo