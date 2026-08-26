Router Wi-Fi: qué sucede si le ponés una moneda encima

El router Wi-Fi se convirtió en uno de los dispositivos esenciales dentro de los hogares. Computadoras, celulares, televisores inteligentes y otros equipos dependen de él para conectarse de manera inalámbrica a internet. Por eso, cuando la señal comienza a fallar o pierde intensidad en determinados ambientes, es habitual buscar soluciones rápidas para mejorarla.

Entre los trucos que circulan en redes sociales aparece uno muy sencillo, que consiste en colocar una moneda encima del router. Según quienes promueven esta práctica, el metal podría actuar como una pequeña antena, modificar las ondas electromagnéticas o incluso ayudar a estabilizar la conexión.

La explicación puede resultar atractiva por su simpleza, pero una moneda colocada sobre el equipo no mejora de manera significativa la cobertura ni aumenta la velocidad de internet. Incluso, dependiendo de dónde se ubique, podría generar un problema diferente al que se intenta solucionar.

¿Por qué no se debe colocar una moneda sobre el router?

¿Qué pasa realmente si se coloca una moneda sobre el router Wi-Fi?

Los routers domésticos transmiten información mediante ondas de radio, principalmente a través de las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, aunque los modelos más recientes también pueden utilizar otras bandas, como 6 GHz.

Una moneda aislada colocada sobre la carcasa no posee las dimensiones ni el diseño necesarios para funcionar como una antena capaz de potenciar de forma útil la señal Wi-Fi. Por lo tanto, tampoco hará que el servicio contratado sea más rápido.

Esto no significa que los metales sean indiferentes a las ondas electromagnéticas. Los objetos metálicos grandes y ubicados de determinada manera pueden reflejar o modificar la propagación de una señal inalámbrica. De hecho, grandes superficies metálicas, espejos y determinados electrodomésticos pueden convertirse en obstáculos para el Wi-Fi.

Esta técnica podría no ser beneficiosa para la utilización de este aparato (Foto: Creada con IA)

Pero colocar una moneda al azar sobre el router no permite controlar ese efecto ni dirigir de manera efectiva la señal hacia los lugares donde existe poca cobertura. Otra explicación que suele acompañar al truco sostiene que la moneda podría ayudar a mantener firme un router liviano cuando los cables ejercen tensión. Aunque agregar peso puede modificar físicamente la estabilidad del aparato, esto tampoco tiene relación con la calidad de la conexión Wi-Fi.

Más allá de que el truco no consiga el resultado prometido, existe otra cuestión a tener en cuenta, que está relacionada con la ventilación del router. Estos dispositivos permanecen encendidos durante períodos prolongados y generan calor mientras funcionan. Para evitar temperaturas excesivas, muchos modelos incorporan ranuras o rejillas de ventilación en distintas partes de la carcasa.

Por ese motivo, no se recomienda cubrirlas con monedas, papeles, libros, telas u otros elementos. Una ventilación insuficiente puede favorecer el aumento de la temperatura del dispositivo y, si el problema se mantiene en el tiempo, afectar su rendimiento o reducir la vida útil de algunos componentes.

Cómo mejorar realmente la señal del Wi-Fi

En lugar de recurrir a objetos metálicos, una de las medidas más efectivas consiste en revisar dónde está ubicado el router. Su posición puede cambiar la cobertura disponible dentro de una vivienda.

Lo recomendable es instalarlo en un lugar central, elevado y despejado, evitando esconderlo dentro de muebles cerrados o colocarlo directamente detrás de televisores y otros objetos de gran tamaño. También conviene mantenerlo alejado, en la medida de lo posible, de grandes superficies metálicas y de dispositivos que puedan generar interferencias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA