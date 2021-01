Rust: qué es el juego de moda que imponen los streamers españoles

“El único objetivo de Rust es sobrevivir: superar luchas como el hambre, la sed y el frío. Hacer fuego. Construir un refugio. Matar animales, Protegerse de otros jugadores”.

Así describen a Rust en la plataforma Steam. Al igual que Among Us, es un videojuego que está disponible sin pena ni gloria hace años, pero que está teniendo un súbito pico de popularidad cotersía de streamers españoles como Ibai, El Rubius, Lolito, The Grefg y otros, que se han sumado a Egoland, el servidor de El Rubius para jugar al Rust: son casi 60 estrellas que sumaron entre todos casi un millón de personas siguiendo sus aventuras en Rust.

Aqui teneis la primera sorpresa del 2021



Mañana a las 20:00 se abren las puertas de



💀EGOLAND💀



El servidor de Rust donde tus streamers favoritos lucharan por su ego y supervivencia.#EGOLAND pic.twitter.com/xCGN50DT9L — elrubius (@Rubiu5) January 2, 2021

En qué consiste el juego

En el juego, el usuario inicia la partida en una roca sin más ayuda que una antorcha; a partir de ahí deberá explorar el mapa, buscar recursos y fabricar herramientas para sobrevivir, eliminando a los contrincantes en un juego de vista en primera o tercera persona y gráficos sin gran sofisticación; hay quien lo describe como una mezcla de Minecraft con un juego de acción, por la ductilidad con la que pueden combinarse elementos para crear armas y herramientas.

Todo dependerá de los materiales que pueda recolectar el usuario, y cómo los use para ampliar su capacidad; a medida que gana experiencia se amplían las opciones de construcción.

Rust tiene un precio de 440 pesos en Steam (Windows 10 o macOS); fue anunciado para PS4 y Xbox, pero por ahora no está disponible; en teoría llegará este año a esas consolas. El juego debutó en PC en 2018, aunque está en desarrollo desde 2013. Por supuesto, esto no impide ver las transmisiones de Twitch de El Rubius y otros streamers jugando al Rust.

