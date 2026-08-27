Samsung apuesta a la cámara y la IA en el nuevo Galaxy S26 FE

Samsung ha anunciado una nueva incorporación a la familia Galaxy S26, el modelo Galaxy S26 FE, el primero que llega con One UI 9 y que reúne las principales características premium de cámara y de inteligencia artificial para que estén disponibles para más usuarios.

Galaxy S26 FE llegará al mercado mundial a partir del 4 de septiembre como un dispositivo que reúne las características distintivas de los modelos de gama más alta de la serie S26, principalmente las capacidades de cámara mejoradas y Galaxy AI.

Empezando por la cámara, este dispositivo llega con un sistema de tres lentes (ultra gran angular de 12MP, gran angular de 50MP y teleobjetivo de 8MP) que incorpora zoom óptico 3x, y una cámara frontal de 12MP amplía el ángulo de visión para capturar más en las fotografías grupales.

El Galaxy S26 FE completa la oferta del año de los tope de gama tradicionales de Samsung

Utiliza un motor visual para procesar las imágenes y obtener los mejores resultados tanto de día como de noche, pero también llega con funciones como My FanCam, que sigue automáticamente a una persona seleccionada para mantenerla centrada en todo momento. Para grabación de video, Super Steady con Horizontal Lock mantiene los videos nivelados, incluso en escenas en movimiento.

A estas funciones se une Photo Assist, que permite perfeccionar las imágenes fácilmente mediante instrucciones en lenguaje natural, mientras que Gemini Omni ayuda a crear y editar clips de video a partir de las fotos y videos guardados en la Galería del teléfono.

El Galaxy S26 FE tiene una pantalla de 6,7 pulgadas, una batería de 4900 mAh y un chip Exynos 2600

Una Galaxy AI más consciente del contexto

Galaxy S26 FE es el primer dispositivo en incorporar la capa de personalización One UI 9 (basado en Android 17), con la que llegan nuevas experiencias contextuales de Galaxy AI, que permiten a la IA de Samsung adaptarse mejor a las rutinas de los usuarios y gestionar las tareas cotidianas de una forma más rápida y fluida.

El asistente Now Brief, que ofrece resúmenes y sugerencias, permite ahora que el usuario cree tarjetas personalizadas según sus preferencias sobre la información sobre la que quiere recibir actualizaciones.

También se ha actualizado Now Nudge, el asistente que entiende el contexto entre apps y sugiere acciones automáticas según el uso. Ahora está disponible en notificaciones y aplicaciones de terceros.

Las experiencias de inteligencia artificial se completan de la mano de Google, ya que el smartphone cuenta con la función ‘Rodea para Buscar’ (Circle to Search) y con la interacción con la cámara a través de Gemini Live.

El Galaxy S26 FE tiene una pantalla de 6,7 pulgadas, una batería de 4900 mAh y un chip Exynos 2600

Batería de larga duración y pantalla brillante

Galaxy S26 FE incorpora una batería de larga duración y una pantalla brillante diseñada para trabajar, ver series y películas y crear contenido. Para ello, está impulsado por un procesador Exynos 2500 y una batería de larga duración de 4900 mAh con carga rápida por cable de 45 vatios, que alcanza hasta un 69 por ciento de carga en aproximadamente 30 minutos.

Cuenta con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, con una tasa de refresco de hasta 120 Hz, que alcanza un nivel de brillo de 1900 nits para poder usar el smartphone sin problemas en el exterior.

Samsung ha destacado que este dispositivo ha sido diseñado para durar, y para ello ofrece hasta siete actualizaciones de sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad.

La compañía también incluye en este smartphone las funciones Smart Switch, para simplificar la configuración desde otro dispositivo iOS o Android, ahora a través de un código QR que permite transferir desde contraseñas y passkeys hasta el historial de llamadas, los ajustes de accesibilidad o los datos de la eSIM; y el servicio de protección y garantía Samsung Care+.

Galaxy S26 FE estará disponible desde 699 dólares o 799 euros con 8GB de memoria RAM y capacidades de 128GB, 256GB y 512GB de almacenamiento, en los colores Blueberry, Pistachio y Graphite.