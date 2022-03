Samsung Galaxy S22 Ultra: probamos el celular que se transformó en el heredero de la familia Galaxy Note

El viernes pasado Samsung puso en venta en la Argentina sus smartphones más avanzados, los Galaxy S22, Galaxy S22+ y Galaxy S22 Ultra, un mes después de su presentación internacional. Estuve probando un par de semanas el Galaxy S22 Ultra, el más grande y caro de los tres (229.999 pesos en su lanzamiento, con una promoción de lanzamiento que incluye un voucher que permite sumar auriculares inalámbricos, cargadores o fundas -que no vienen en la caja- o un smartwatch abonando una diferencia). Dejo aquí unas impresiones.

El Galaxy S22 Ultra tiene una pantalla de 6,8 pulgadas con actualización variable hasta 120 Hz

Primero, lo básico

En términos de componentes, es el mejor celular con Android disponible: tiene una espectacular pantalla de 6,8 pulgadas con brillo de 1750 nits (muchísimo) y 3088 x 1440 pixeles, protegida por el mejor vidrio endurecido del mercado, el chip tope de línea (un Snapdragon 8 Gen 1), 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, cámaras de primerísimo nivel, un diseño muy atractivo, una batería de 5000 mAh. Sí, la pantalla tiene actualización variable hasta 120 Hz y no a 144 Hz (por encima de 60 Hz mejora la fluidez con la que se ven los movimientos en un videojuego), y el sistema de carga rápida está limitado a 45 watts cuando hay teléfonos que tienen sistemas más potentes. Detalles menores: en el combo, en el paquete que se recibe cuando se paga ese dinero, es difícil encontrar algo superior, más allá de preferencias puntuales. Es, para quienes quieren “lo mejor”, una compra segura.

Cuando no se usa, el S Pen del Galaxy S22 Ultra se guarda dentro del teléfono, donde se recarga su batería ID

A eso hay que agregarle conectividad 5G, Wi-F i6E, Bluetooth 5.2, NFC, antena UWB, carga inalámbrica bidireccional (15 watts de entrada, 4,5 watts para cargar otro dispositivo), USB-C, la plataforma DeX, parlantes estéreo de buena calidad, sensor de huellas digitales integrado a la pantalla. Todos los chiches para dar vida a Android 12 con el OneUI 4.1 de la compañía, que corre cualquier aplicación y juego sin titubear.

Segundo, la preferencia

Por supuesto, el problema está en que “lo mejor” no es un concepto unívoco. Para ofrecer ese tamaño de pantalla, esa batería y ese precioso diseño con vidrio frontal y trasero, el equipo debe hacerse necesariamente más voluminoso y pesado que otros modelos, con 229 gramos (para referencia, un Galaxy S22+ pesa 196 gramos; un iPhone 13 Pro Max, 240 gramos). Es poca, pero esa diferencia a la larga se siente. Respecto del Galaxy S22+ es para tener una pantalla apenas más grande: 6,8 pulgadas vs los 6,6 del Galaxy S22+, un poco más de batería (pero no de autonomía, porque se gasta en la pantalla más grande) y un diseño angular muy vistoso -y clásico de la línea Galaxy Note-, pero que puede resultar incómodo para una sesión larga mirando una película con el teléfono en la mano, por ejemplo, porque ese se termina clavando en la palma de la mano.

El Galaxy S22 (pantalla de 6,1 pulgadas) junto al S22+ (6,6 pulgadas) y el S22 Ultra (6,8 pulgadas) ID

Tercero, la diferencia

Pero no hay problema: se le pueden perdonar esas contras, porque trae varias cosas a favor que los demás modelos de la familia S22 no tienen.

Una de estas características es la que siempre fue el fuerte del modelo Ultra: un combo superlativo de cámaras, con sensor principal de 108 megapixeles, un gran angular de 12 megapixeles y doble zoom: de 3x y de 10x, ambos de 10 megapixeles. El sensor principal es el de mayor tamaño incluido jamás en un teléfono de la compañía, y usa un cristal especial que reduce los reflejos de la luz por la noche. Aquí la compañía cumple con la promesa, lo mismo que al combinar los teleobjetivos y el sensor principal para ofrecer un zoom digital de 30 aumentos que es espectacular, y que mejora el de generaciones pasadas, con mayor detalle y definición. El zoom de 100x sigue siendo, en cambio, un sinsentido: es imposible lograr un resultado decente.

Como sea: la cámara en su conjunto es excelente y ofrece, con los dos teleobjetivos, el gran angular y la lente normal, una amplitud de opciones fotográficas de una calidad que es difícil encontrar en otros equipos. La cámara frontal es de 40 megapixeles; como la principal de 108 megapixeles hace pixel binning, una técnica en la que combina varios de esos pixeles y genera una foto de menor resolución pero mejor sensibilidad a la luz.

El zoom 30x del Galaxy S22 Ultra (tercera imagen, a la derecha) sirve para alcanzar objetos lejanos o hacer un detalle sobre elementos cercanos (las tres imágenes están tomadas desde el mismo lugar)

La otra función extra que incluye el teléfono está en el lápiz S Pen: el Galaxy S22 Ultra es, realmente, el heredero de la línea Galaxy Note que nació en 2011. Sí, el Galaxy S21 Ultra ya era compatible con el S Pen, pero el Galaxy S22 Ultra trae el lápiz en su interior, como los Note, y no requiere una funda (como el Galaxy S21 Ultra o el Edge 30 Pro). Es parte integral de la propuesta del teléfono, aunque al igual que con los Note si no se usa no cambia nada: quedará almacenada en su silo y chau.

El S Pen sirve para escribir textos manuscritos (con la pantalla activa o bloqueada), para dibujar aprovechando que detecta 4096 niveles de presión, para controlar el aplicaciones a distancia vía su conexión Bluetooth, hacer gestos en el aire para controlar el teléfono, para escribir las palabras en cursiva o imprenta y que las cambie a texto digital. Lo de siempre de los últimos años. La diferencia, en el Galaxy S22 Ultra, está en la latencia, el tiempo que pasa entre que deslizamos la punta del lápiz sobre el vidrio Gorilla Glass Victus Plus y ese trazo aparece en pantalla. Menor es la latencia, más sensación tenemos de estar escribiendo realmente sobre la pantalla.

La cámara del Galaxy S22 Ultra tiene un cristal antirreflejos para facilitar la fotografía nocturna ID

Hace años esa demora era notoria; en los últimos cinco alcanzó una sofisticación tal que ya no es problema salvo para profesionales. La del S Pen del Galaxy S22 Ultra es la más baja del mercado, con 2,8 milisegundos. Las versiones anteriores eran de 9ms (la misma del Apple Pencil) y ya eran un avance enorme respecto de los 20 o 30 milisegundos de latencia que tenían hace unos años, y que muchas tabletas o teléfonos con pantallas compatibles con estos lápices siguen registrando. ¿Se nota el cambio? Lo comparé con mi Galaxy Tab S4 (de 2018), y el resultado, en los textos manuscritos, es que mi letra se parece mucho más a la que anoto en papel; resulta más natural. Y el S22 Ultra reconoció mejor mis garabatos para hacerlos texto digital. Pero la mejora es marginal. Aún así, es un placer escribir en la pantalla, salvo cuando el teléfono está apoyado sobre una mesa sin funda: las cámaras, agrupadas en un ángulo, lo desbalancean, como una mesa con una pata más corta que el resto (algo que sufren, dicho sea de paso, todos los teléfonos modernos).

Cuarto, la decisión

¿Vale la pena el Galaxy S22 Ultra? Para quienes quieren “lo mejor” del mercado y no tienen interés en teléfonos con pantalla plegable, es una opción indiscutible. Más cuando en la Argentina está al mismo precio que en Estados Unidos (la versión de 256 GB tiene precio de 1299 dólares en ese país). Pero por 190.000 pesos (es decir, 50.000 pesos menos que el Ultra) está el Galaxy S22+: un poco menos de pantalla y batería, pero un diseño más ergonómico, con ángulos curvos y menor peso. No tiene las mismas cámaras, pero igual son muy buenas. Eso sí: no tiene el S Pen ni es compatible con él, que es el rasgo definitorio del Ultra (aunque no interfiere con el uso si preferimos ignorar el lápiz). Quienes tengan interés en los teléfonos con lápiz pueden esperar al Edge 30 Pro, más modesto en cámaras y materiales, pero que llegará en breve al país con una propuesta similar. Para quienes busquen tener un equipo con Android que tilda todas las opciones en una lista (la pantalla más grande y de mejor calidad, el procesador más veloz, la mejor combinación de cámaras, el lápiz para escribir en pantalla con mayor desarrollo, una batería que esté a la altura) y no se preocupa por sus puntos negativos (es más caro que los demás, un poco más voluminoso y pesado) es difícil no elegir el Galaxy S22 Ultra.