Samsung prepara la llegada de sus nuevos smartphones plegables Galaxy Z Fold y Z Flip con un nuevo diseño más ancho

Samsung está preparando la llegada de su nueva experiencia de smartphones plegables Galaxy Z Fold y Z Flip, tras compartir algunos vídeos teaser que dejan ver cómo estos dispositivos dispondrán de un nuevo diseño con una relación de aspecto más ancha, en lugar del diseño estrecho y alargado actual.

Se espera que la tecnológica coreana dé a conocer su nueva serie de smartphones plegables, previsiblemente compuesta por los modelos Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra y Flip 8, durante un evento Galaxy Unpacked que tendrá lugar este mes de julio, como es habitual para sus dispositivos plegables.

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En este marco, Samsung ha comenzado a compartir algunas pistas sobre hacia donde puede evolucionar su experiencia de plegables Galaxy Z Fold y Flip, con la publicación de algunos vídeos teaser en los que insinúa un nuevo diseño para estos ‘smartphones’, que contarán con una relación de aspecto más ancha, cercana a un formato 4:3.

A primera vista, en los vídeos compartidos en sus redes sociales Samsung juega con objetos cotidianos, incluida una pizza, una fotografía o un puzzle, que se transforman de forma visual. Lo que tienen en común estos vídeos es que, ya sea cortando una porción de la pizza, recortando la fotografía o modificando el puzzle, el resultado deja ver un formato rectangular con una proporción que se repite en todos los casos.

Galaxy Z Fold 8 (folded and unfolded) vs. Galaxy S26 Ultra. pic.twitter.com/FbJUJWtcmb — Ice Universe (@UniverseIce) July 1, 2026

Además, se acompaña de algunos mensajes como “cut to what matters” y “bold stroke, new shape” (que se traduce como céntrate en lo que importa y trazo grueso, nueva forma), confirmando que los nuevos plegables de la tecnológica contarán con un nuevo formato, dejando atrás la conocida forma más alargada y estrecha.

Se devela una nueva forma 🍭🍭 ¡Deja un comentario con #Samsung si crees que sabes lo que llega!



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Con este diseño más ancho, con el que parece “recortar” sus dispositivos actuales para pasar del rectángulo al cuadrado, Samsung pretende seguir adaptando sus smartphones Galaxy Z Fold y Z Flip a formas de uso variadas, ya sea para trabajar o para crear y visualizar contenido.

Sin embargo, se deberá esperar a la presentación oficial de Samsung para conocer en detalle todas las características de sus próximos smartphones Galaxy plegables.