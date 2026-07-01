LA NACION

Samsung prepara la llegada de sus nuevos smartphones plegables Galaxy Z Fold y Z Flip con un nuevo diseño más ancho

Se espera que los presente este mes; serán tres modelos plegables

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Europa Press
La familia Galaxy Fold sumará un tercer integrante este año, con un smartphone del tamaño de un pasaporte
La familia Galaxy Fold sumará un tercer integrante este año, con un smartphone del tamaño de un pasaporteSeth Wenig - AP

Samsung está preparando la llegada de su nueva experiencia de smartphones plegables Galaxy Z Fold y Z Flip, tras compartir algunos vídeos teaser que dejan ver cómo estos dispositivos dispondrán de un nuevo diseño con una relación de aspecto más ancha, en lugar del diseño estrecho y alargado actual.

Se espera que la tecnológica coreana dé a conocer su nueva serie de smartphones plegables, previsiblemente compuesta por los modelos Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra y Flip 8, durante un evento Galaxy Unpacked que tendrá lugar este mes de julio, como es habitual para sus dispositivos plegables.

En este marco, Samsung ha comenzado a compartir algunas pistas sobre hacia donde puede evolucionar su experiencia de plegables Galaxy Z Fold y Flip, con la publicación de algunos vídeos teaser en los que insinúa un nuevo diseño para estos ‘smartphones’, que contarán con una relación de aspecto más ancha, cercana a un formato 4:3.

A primera vista, en los vídeos compartidos en sus redes sociales Samsung juega con objetos cotidianos, incluida una pizza, una fotografía o un puzzle, que se transforman de forma visual. Lo que tienen en común estos vídeos es que, ya sea cortando una porción de la pizza, recortando la fotografía o modificando el puzzle, el resultado deja ver un formato rectangular con una proporción que se repite en todos los casos.

Además, se acompaña de algunos mensajes como “cut to what matters” y “bold stroke, new shape” (que se traduce como céntrate en lo que importa y trazo grueso, nueva forma), confirmando que los nuevos plegables de la tecnológica contarán con un nuevo formato, dejando atrás la conocida forma más alargada y estrecha.

Con este diseño más ancho, con el que parece “recortar” sus dispositivos actuales para pasar del rectángulo al cuadrado, Samsung pretende seguir adaptando sus smartphones Galaxy Z Fold y Z Flip a formas de uso variadas, ya sea para trabajar o para crear y visualizar contenido.

Sin embargo, se deberá esperar a la presentación oficial de Samsung para conocer en detalle todas las características de sus próximos smartphones Galaxy plegables.

Europa Press
Futuria
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Tecnología
  1. Un estudio que usa abogados de IA ganó un caso judicial en el Reino Unido
    1

    Un estudio que usa abogados de IA ganó un caso judicial en el Reino Unido

  2. Cómo Micron y sus rivales están estabilizando el ciclo de auge y caída de la RAM
    2

    Cómo Micron y sus rivales están usando acuerdos con compañías de IA para estabilizar el ciclo de auge y caída de la RAM

  3. Cómo un troyano bancario convirtió un simple email en una estafa de más de $600 millones
    3

    Cómo el troyano bancario Mekotio convirtió correos administrativos en un fraude corporativo de más de $600 millones

  4. Así es la nueva regla de Netflix para cada perfil de las cuentas compartidas
    4

    Así es la nueva regla de Netflix para cada perfil de las cuentas compartidas