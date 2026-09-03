Se cayeron ChatGPT, Claude y Grok: qué pasó con las IA

Desde primeras horas del jueves 3 de septiembre, usuarios de distintas partes del mundo comenzaron a informar fallas en los asistentes de IA más conocidos. Es por esto que ChatGPT, Claude y Grok debieron salir a blanquear qué sucedía con sus plataformas, las cuales, si bien pueden ser utilizadas de forma gratuita, cada vez más personas pagan para poder alcanzar todas sus funciones.

En el caso de ChatGPT, en la página donde reporta el estado de su servicio, OpenAI explicó que están teniendo problemas no especificados con ChatGPT y Codex, que aplicaron la mitigación del error y están monitoreando la recuperación del servicio.

OpenAI confirmó problemas de servicio en ChatGPT y Codex

Por su parte, Claude cuenta con Anthropic, un sitio similar para ver si hay algún problema con la plataforma. Allí se indicó que estaban habiendo gran cantidad de errores en Claude Mythos 5.1, Claude Fable 5.1 y Claude Opus 5, además de los anteriores. Además, se señaló que ya se identificó la causa y aclararon que los únicos que en el mediodía de Argentina presentaban problemas eran Opus 4.8 y Opus 5.

Anthropic confirmó problemas de servicio en varios de sus modelos de IA

Por último, Grok expresó en la página de servicio de la IA de X que se encontraba con problemas en su funcionamiento y que sus expertos se encontraban en proceso de identificar a qué se debía. Por lo general, estas fallas se deben a alguna actualización de los sistemas o un error en una nueva configuración, y se corrigen en pocas horas.

La página donde SpaceX avisa que Grok tiene problemas de servicio

En redes sociales, gran cantidad de usuarios dejaron mensajes que alertaban por esta situación, la cual paralizó en algunos casos sus tareas diarias. “Pensaba que me había fallado Claude, ¿alguien sabe qué pasó?“; ”Es una actualización masiva", “Desde ayer en la noche algo paso con Claude” y “Nunca pensé que fueran iguales a una red social que se cae a todo momento”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en X.

En total ChatGPT registró más de 37 mil reportes, en España más de tres mil y en México 1000, mientras que en Argentina, Colombia y Perú la cifra superó los 600 informes. Esto da cuenta de la importancia de estos asistentes de IA en el mundo entero.