Se hizo famoso por sus retratos, pero admite que la mayoría son generados por computadora

Jos Avery tiene una cuenta de Instagram (@averyseasonart) donde le muestra impactantes retratos de personas a sus más de 26.000 seguidores, que suelen felicitarlo por la composición de la imagen y por los rostros y expresiones capturados con su cámara.

El problema es que lo que Avery muestra no son, en su mayoría, fotos convencionales, sino retratos generados por computadora, usando Midjourney, una plataforma para generar imágenes realistas a partir de la combinación de una serie de parámetros escritos que interpreta un algoritmo.

Avery nunca ocultó que se trataba de caras ficticias (ni es el primero en tener una cuenta así) pero el crecimiento en el número de seguidores desde que creó su cuenta en octubre último lo llevó a ser más explícito en el tema, como le dijo a ArsTechnica.

Al recorrer la cuenta de Avery se pueden apreciar algunos retratos que son visiblemente artificiales; otros que podrían pasar por una imagen en la que se exageró con algún filtro, lo que le dio un aspecto algo irreal, y un tercer grupo que impacta por el fotorealismo. Estas últimas se mezclan con retratos verdaderos, por lo que en muchas ocasiones es difícil -si no imposible- determinar si es una cara real o sintética.

En su cuenta de Instagram Jos Avery alterna retratos de personas reales con otros generados por inteligencia artificial, con tal realismo que es casi imposible distinguir unos de otros Jos Avery

Para lograrlo, Avery aprendió qué tipo de comandos usar para darle órdenes al algoritmo detrás de Midjourney; cómo ir llevándolo con múltiples iteraciones hacia donde el artista quiere ir; y cómo corregir algunos errores finales en la imagen con el viejo y querido Photoshop. Avery acrecienta la ilusión de veracidad con un breve texto que imagina la historia detrás de la imagen (aclarando siempre que es ficcional).

Al principio, Avery no daba detalles de cómo había logrado un retrato determinado, pero la culpa por estar ocultando su origen enteramente digital terminó por convencerlo de aclarar cuándo se trata de un retrato falso, según le explicó a ArsTechnica, pese a que en muchas ocasiones no hay cómo saberlo si no se mira la descripción de la imagen.

“Tengo unos 160 posteos de Instagram. Para llegar a ellos generé 13.723 imágenes, sin contar miles de trabajos canceladas a mitad de la tarea. En otras palabras, estoy generando unas 85 imágenes para llegar a una imagen usable”, detalla.

