escuchar

El 2023 fue un gran año para los amantes de los videojuegos. Adaptaciones a la pantalla grande como Super Mario Bros. La película y Five Nights at Freddy’s cumplieron con las expectativas de sus fieles fanáticos.

Las series no se quedaron atrás. The Last of Us fue todo un éxito, con excelentes calificaciones tanto por críticos y la audiencia. Pero tendremos que esperar un poco más para ver el desarrollo de esta franquicia, pues su segunda temporada está prevista para 2025.

Después de esta buena racha de exitosas adaptaciones, ¿qué deparará al mundo de los videojuegos en 2024? Aquí te lo contamos.

Series y películas de videojuegos para 2024

Sonic Prime

Fecha de estreno: 11 de enero

Plataforma: Netflix

2024 también retomará algunos lanzamientos de años anteriores. Sonic Prime es uno de ellos, que en enero regresa con su tercera temporada.

Basada en la icónica franquicia Sonic the Hedgehog, esta serie de televisión dará continuación a las aventuras del erizo azul, quien se unirá a Shadow para proteger el Shatterverse.

Halo (temporada 2)

Fecha de estreno: 8 de febrero

Plataforma: Paramount+

La adaptación del famoso videojuego de ciencia ficción y shooter tendrá una segunda temporada en 2024. Con un desempeño aceptable en su primera entrega, promete darle a su audiencia muchas dosis de acción y suspenso.

Nuevamente, acompañarás a El Jefe Maestro y su equipo en sus esfuerzos por combatir a la amenaza alienígena, mientras descubren más sobre el misterioso Halo.

Fallout

Fecha de estreno: 12 de abril

Plataforma: Amazon Prime

2024 no solo viene con nuevas temporadas, también será el momento para ver nuevas franquicias de videojuegos ser adaptados al cine y la televisión.

La saga postapocalíptica de 1997, Fallout, es una de ellas. La serie retomará el mundo distópico del famoso videojuego, en donde un par de supervivientes de la guerra nuclear saldrán de sus refugios para intentar sobrevivir en lo que quedó, entre extraños seres y radiactividad.

Borderlands

Fecha de estreno: 9 de agosto

Plataforma: Cines

Aunque las intenciones de emprender este proyecto se anunciaron en 2015, todo parece apuntar que por fin podremos ver la adaptación cinematográfica de esta saga de acción y shooter.

A pesar de su mala racha, el tráiler de la película, presentado por primera vez en el CinemaCon 2022, obtuvo una buena recepción por parte de los asistentes. Además, cuenta con un elenco lleno de estrellas como Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black y Jamie Lee Curtis.

Arcane (temporada 2)

Fecha de estreno: Noviembre

Plataforma: Netflix

Los fans de League of Legends también recibirán el 2024 con buenas noticias. La exitosa serie animada producida por Netflix y Riot Games vuelve ante una audiencia repleta de altas expectativas tras su excelente desempeño en su primera entrega. Fue la primera serie de streaming en ganar un Emmy en la categoría de Mejor serie animada.

Sonic 3: La película

Off and RUNNING. #SonicMovie3

Only in theatres December 20, 2024 pic.twitter.com/BUIlurNIC0 — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) November 29, 2023

Fecha de estreno: 20 de diciembre

Plataforma: Cines

Sonic viene con todo en 2024, pues no solo dará continuidad a su serie animada, sino también tendrá otra película. Luego de los temores de los fans ante la apariencia del icónico erizo azul, Paramount se redimió con dos entregas exitosas.

Aún no se sabe muchos detalles al respecto, pero tras el pequeño adelanto compartido en redes sociales, todo parece apuntar que esta vez veremos más de Shadow.

The Witcher: Sirens of the Deep

Fecha de estreno: A finales de 2024

Plataforma: Netflix

La famosa saga de videojuegos de rol de acción y fantasía tuvo una exitosa adaptación como serie de televisión. Esta vez, los fans de la franquicia disfrutarán de una película animada que seguirá a Geralt de Rivia mientras investiga ataques en un pueblo costero.

Temas Videojuegos