Pinterest, la plataforma que alcanzó los 400 millones de usuarios activos sin agresiones ni conflictos

Tomás Balmaceda Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de noviembre de 2020 • 13:35

Diez años atrás tres amigos soñaron con un sitio en el que las personas pudieran reunir todas aquellas cosas que les interesaban o les gustaban, tal como a veces se hace con una tabla de corcho. Pero con el tiempo descubrieron que los usuarios disfrutaban más de las colecciones ajenas que las propias, y hoy Pinterest es una plataforma de inspiración que acaba de superar los 400 millones de fanáticos, incluyendo 11 millones de argentinos y argentinas que comparten ideas, frases y trucos sin miedo al hostigamiento o los insultos que suelen haber en otras redes sociales.

Definido por uno de sus fundadores, Evan Sharp, como "el rincón positivo de Internet", el aislamiento y la cuarentena hizo crecer a Pinterest como nunca antes y logró que el foco se mantuviera en los contenidos que compartían más que en las personas o sus vidas. "Se trata de vos y no de tu selfie", parece ser uno de sus lemas.

Quizá uno de los secretos del ambiente de tolerancia y respeto que se vive en Pinterest tenga que ver con lo que Mariana Sensini, responsable de crecimiento de la empresa en Latinoamérica, le aclaró a LA NACION: que la compañía no se percibe a sí misma como una red social.

"Cuando uno piensa en una red social se imagina un espacio en donde compartimos pensamientos, opiniones e imágenes de nuestra vida con personas cercanas y con extraños. Y lo cierto es que la mayoría de los usuarios de Pinterest no sigue a familiares, amigos ni compañeros de universidad o trabajo, sino que se crean redes a partir de intereses comunes para compartir consejos o ideas", aseguró desde su oficina en San Pablo.

Para Sensini, Pinterest es una "plataforma de inspiración": "Las personas encuentran aquí recetas, sugerencias para una boda o ideas de cómo decorar el cuarto de los niños. No deja de tener todo este costado social, pero no es una red social en el sentido tradicional. Cuando sigo a un perfil sigo una colección de ideas o imágenes, no necesariamente a una persona".

Así, hoy más de 400 millones de personas se conectan mensualmente tratando de resolver la cena de esta noche o el menú de la mesa navideña, pero también trucos de maquillaje, diseños de tatuajes o ideas para poner a punto una motocicleta o embellecer una bici. Eso se logra gracias a los más de 240 mil millones de contenidos que hoy están disponibles y que representan un desafío para la ingeniería algorítmica detrás de Pinterest.

"No siempre podemos expresar con palabras lo que estamos buscando. Yo, por ejemplo, quiero cambiar el living de mi casa o renovar mis muebles. No sé exactamente qué quiero ni cómo encontrarlo hasta que no lo vea en una foto, sé que voy a descubrir qué era lo que necesitaba al verlo, más allá de las palabras", ejemplificó Sensini.

Así, el fuerte de Pinterest es la oferta visual y sus vínculos con contenidos que sean lo que yo esté buscando aunque no pueda expresarlo: "Para eso desarrollamos algoritmos que nos permitan dar una experiencia personalizada, con feeds que se adaptan a las personas. Cada pantalla de inicio de Pinterest es diferente a la otra, por la que hay 400 millones de usuarios activos mensuales que se topan con algo único y diseñado para su personalidad".

Con un 75% de sus usuarios accediendo desde dispositivos móviles, Pinterest optimizó su experiencia para celulares y ofrece la posibilidad de comprar desde su plataforma

Dentro de estos usuarios durante mucho tiempo dominaron las mujeres, pero en los últimos meses el crecimiento de hombres dentro de Pinterest alcanzó tasas altísimas, lo que obliga a repensar los prejuicios que ubican a la plataforma como un espacio "femenino". La creatividad no tiene género ni edad y todos pueden sentirse inspirados.

Pero es posible que más allá de ciertos contenidos que son muy populares, Pinterest haya atraído inicialmente a muchas mujeres por ser un espacio libre de agresiones u hostigamiento. La empresa trabaja activamente para crear esa sensación y es pionera en sumar funciones inclusivas que reflejan la diversidad de quienes la utilizan como un filtro de tono de piel que permite destacar aquellas publicaciones de belleza, por ejemplo, ideales para cada usuario.

Esa atención también se traslada dentro de la compañía: hace menos de dos meses la empresa anunció la creación del puesto de Global Head of Inclusion and Diversity, un rol ejecutivo para la que fue elegida Tyi McCray y en el que deberá velar por la igualdad de oportunidades para todas las personas y que trabajará junto con el CEO y co-fundador de Pinterest Ben Silbermann.

Los algoritmos de reconocimiento de objetos permiten encontrar coincidencias en las imágenes de Pinterest, facilitando la experiencia para el usuario

Estas decisiones empresariales y el crecimiento sostenido de usuarios volvió a la empresa un botín preciado para inversionistas y se benefició incluso con el mayor tiempo que estamos pasando frente a la pantalla en este particular año 2020. Durante los primeros meses de las medidas globales de aislamiento por la crisis del covid19, los usuarios de Pinterest comenzaron a pasar más tiempo en la plataforma, con búsquedas de actividades para hacer en casa, desde recetas y gimnasia hasta cortes de pelo. Luego, comenzaron a buscar frases inspiradoras sobre el futuro.

"Hoy no se discute sobre política o sobre enfermedades, sino que el foco está puesto en cómo serán nuestros días cuando todo esto acabe. Se suele repetir eso de que Pinterest es 'el rincón positivo de Internet' y parece ser cierto. las personas buscan mensajes positivos y consejos útiles", explicó Sensini.

Eso es, de hecho, lo que hacen muchos de los 11 millones de usuarios en la Argentina: su principal interés es buscar frases y citas inspiradoras para comenzar el día. Una vez que encuentran esos mensajes, en ocasiones van a otras redes sociales a compartirlos. Pero también buscan recetas para fechas especiales de calendario y trucos para decorar la casa. Lejos de las agresiones, las discusiones tóxicas sobre política y los haters, Pinterest parece ser un oasis dentro de la web.