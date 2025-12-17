Descargar WhatsApp Plus APK: última versión de diciembre 2025

Quienes deseen realizar más funcionalidades en WhatsApp, tienen la alternativa de descargar e instalar WhatsApp Plus, una versión que difiere de la original con la que se puede realizar más funciones. Por este motivo, aquellos usuarios que quieran instalarla en sus celulares se preguntan cómo hacer.

Una de las diferencias que tiene WhatsApp Plus a la original es que el logo es de color azul en vez del clásico verde. Cabe aclarar que esta versión no es original y puede plantear un riesgo para la seguridad de los usuarios.

Desde Meta, compañía responsable de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, le remarcaron a LA NACION: “Las apps falsas plantean riesgos de seguridad, como el envío de spam y estafas a otras personas sin tu conocimiento. Tus mensajes solo son seguros y privados cuando usás WhatsApp oficial”.

Cómo actualizar WhatsApp Plus

La última versión que salió es v18.70 y es la que deben instalar ahora en diciembre, según indicó el sitio WhatsAppPlus.com. Aquellas personas que tengan la app, deben seguir los siguientes pasos:

Hacer una copia de seguridad de tu WhatsApp original.

Desinstalar completamente la aplicación oficial de WhatsApp.

Revisar y elimina cualquier carpeta residual en tu almacenamiento interno.

Descargar la nueva versión. Se puede acceder a través de cualquier buscador, los cuales indicarán cuáles son los sitios que la tienen disponibles.

Habilitar los permisos correspondientes a Google Chrome para la app de instalación de terceros.

para la app de instalación de terceros. Una vez instalado en el smartphone, ingresar al APK y escribir el número más el código de verificación.

Una vez que hayan terminado, abrir WhatsApp Plus V 18.70 y ya podrán utilizar la aplicación para hablar con amigos y familiares.

¿Qué es y para qué sirve WhatsApp Plus?

Esta aplicación es una versión modificada de la original de WhatsApp y fue desarrollada en 2012 por el programador español Rafalense. La app fue hecha principalmente para tener una mayor personalización sobre el programa.

Al igual que el original, WhatsApp Plus permite a los usuarios chatear, enviar fotos, emojis, videos, documentos y archivos, pero también tiene funcionalidades que no se encuentran en la versión oficial. Algunas de estas son: cambiar el color a los chats y a la interfaz, evitar que los mensajes borrados por otros desaparezcan, configurar la visibilidad del doble check azul y del audio escuchado. Además, se pueden enviar archivos más grandes y publicar estados más extensos.

WhatsApp Plus cuenta con más funciones a diferencia de la original

Cuáles son los cinco riesgos de instalar WhatsApp Plus en los dispositivos móviles

Aquellas personas que decidan usar la versión de WhatsApp Plus deben tener en cuenta que: