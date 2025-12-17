Descargar WhatsApp Plus APK: última versión de diciembre 2025

La aplicación está disponible para que los usuarios puedan realizar cambios en sus dispositivos móviles; ¿qué pasos deben seguir?
- 3 minutos de lectura'
Quienes deseen realizar más funcionalidades en WhatsApp, tienen la alternativa de descargar e instalar WhatsApp Plus, una versión que difiere de la original con la que se puede realizar más funciones. Por este motivo, aquellos usuarios que quieran instalarla en sus celulares se preguntan cómo hacer.
Una de las diferencias que tiene WhatsApp Plus a la original es que el logo es de color azul en vez del clásico verde. Cabe aclarar que esta versión no es original y puede plantear un riesgo para la seguridad de los usuarios.
Desde Meta, compañía responsable de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, le remarcaron a LA NACION: “Las apps falsas plantean riesgos de seguridad, como el envío de spam y estafas a otras personas sin tu conocimiento. Tus mensajes solo son seguros y privados cuando usás WhatsApp oficial”.
Cómo actualizar WhatsApp Plus
La última versión que salió es v18.70 y es la que deben instalar ahora en diciembre, según indicó el sitio WhatsAppPlus.com. Aquellas personas que tengan la app, deben seguir los siguientes pasos:
- Hacer una copia de seguridad de tu WhatsApp original.
- Desinstalar completamente la aplicación oficial de WhatsApp.
- Revisar y elimina cualquier carpeta residual en tu almacenamiento interno.
- Descargar la nueva versión. Se puede acceder a través de cualquier buscador, los cuales indicarán cuáles son los sitios que la tienen disponibles.
- Habilitar los permisos correspondientes a Google Chrome para la app de instalación de terceros.
- Una vez instalado en el smartphone, ingresar al APK y escribir el número más el código de verificación.
- Una vez que hayan terminado, abrir WhatsApp Plus V 18.70 y ya podrán utilizar la aplicación para hablar con amigos y familiares.
¿Qué es y para qué sirve WhatsApp Plus?
Esta aplicación es una versión modificada de la original de WhatsApp y fue desarrollada en 2012 por el programador español Rafalense. La app fue hecha principalmente para tener una mayor personalización sobre el programa.
Al igual que el original, WhatsApp Plus permite a los usuarios chatear, enviar fotos, emojis, videos, documentos y archivos, pero también tiene funcionalidades que no se encuentran en la versión oficial. Algunas de estas son: cambiar el color a los chats y a la interfaz, evitar que los mensajes borrados por otros desaparezcan, configurar la visibilidad del doble check azul y del audio escuchado. Además, se pueden enviar archivos más grandes y publicar estados más extensos.
Cuáles son los cinco riesgos de instalar WhatsApp Plus en los dispositivos móviles
Aquellas personas que decidan usar la versión de WhatsApp Plus deben tener en cuenta que:
- La aplicación puede poner en riesgo el celular y robar datos personales de los usuarios por personas terceras.
- La aplicación no está aprobada por Meta.
- Puede no ser compatible por WhatsApp, ya que no cuenta con cifrado extremo, algo que sí viene con la versión original, por lo que los protocolos de encriptación se detienen.
- WhatsApp registra cuando un usuario instala la versión ilegal de su app y puede bloquear la cuenta para siempre, lo que imposibilita luego habitar la aplicación oficial.
- WhatsApp Plus actualiza su sistema operativo continuamente y agrega más funcionalidades, al mismo tiempo que quita otras que están habilitadas.
- 1
Cómo activar el “modo dragón dorado” de WhatsApp
- 2
The Game Awards 2025: hora de Argentina y cómo ver en vivo online
- 3
Los ebooks japoneses Kobo desembarcan en la Argentina para competir con los Kindle de Amazon
- 4
OpenAI y Microsoft se enfrentan a otra demanda por el supuesto papel de ChatGPT en un asesinato