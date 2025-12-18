Probamos el smartphone Pura 80 Ultra, con una de las mejores cámaras del momento, y que marca el regreso de Huawei al país

Luego de varios años de ausencia en el mercado argentino, y tras las sanciones del gobierno estadounidense, Huawei vuelve a ofrecer sus productos en nuestro país y lo hace con uno de los smartphones más llamativos y recientes de su oferta: el Pura 80 Ultra, que la compañía puso en venta esta semana a 3,5 millones de pesos, aunque en Mercado Libre se puede comprar en la tienda oficial rebajado a 2,2 millones de pesos.

Pero para hablar de este teléfono, lo primero que tenemos que decir es que es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo es esto? Luego de una puja con el gobierno de Donald Trump, Huawei sufrió sanciones que no le permitían usar recursos estadounidenses, como el sistema operativo Android y sus apps, por lo que los ingenieros chinos decidieron crear su propio sistema operativo para móviles, el EMUI 15, que está basado en la versión abierta de Android 12, pero que no es exactamente igual al convencional (no tiene los servicios de Google integrados), y en China usa otra versión, HarmonyOS, que ya no es compatible con Android.

El Huawei Pura 80 Ultra tiene una pantalla de 6,8 pulgadas y una batería de carga rápida de 100 watts

Lo que destaca al Pura 80 Ultra

Pero luego volvemos con el tema de las apps disponibles para el teléfono, porque acá lo importante es hablar de por qué el Huawei Pura 80 Ultra es aclamado como una de las mejores cámaras del mundo de los celulares. Y esto no lo decimos nosotros, sino que DXOMARK, el laboratorio que se dedica específicamente a probar la calidad de fotografía en equipos, lo rankeó como el mejor del mundo, por sobre el Oppo Find X8 Ultra, el iPhone 17 Pro o el Google Pixel 10 Pro XL.

El ranking con los smartphones cuyas cámaras lograron la mejor puntuación según Dxomark

El equipo es de gama alta y eso se ve reflejado en su precio. Viene con 16 GB de RAM, 512 de almacenamiento interno y en el frente, una más que agradable pantalla OLED LTPO de 6,8 pulgadas, de 460 pixeles por pulgada, 3000 nits y con tasa de refresco variable entre 1 y 120 Hz (similar a lo que ofrece el S25 Ultra de Samsung). Debajo del capot tiene un no tan poderoso procesador Kirin 9020 (de 7 nm), diseñado por Huawei; no es lo último en tecnología, y tiene el rendimiento de un tope de línea de hace un par de años; quizás donde no nos sorprendió del todo es en su batería, de 5170 mAh, pero con una carga rápida de 100 watts y 80 watts de carga inalámbrica (ofrece también carga reversible).

En la mano se siente un poco gordito, quizás macizo. Pesa 233 gramos, pero su diseño de bordes redondeados lo hace fácil de agarrar, a pesar del masivo módulo de cámaras, que lleva la magia de este equipo adelante. Viene con una funda en la caja, de diseño también llamativo con el logo de la línea.

Las cámaras, lo que más importa

Lo importante acá es que es el smartphone con una cámara de primerísima línea, y la verdad que no es solo un título, sino que se siente de esa manera, inclusive comparándolo con el iPhone y los gama alta de Android.

El inusual combo de cámaras del Huawei Pura80 Ultra

El Pura 80 Ultra tiene una cámara normal de con un sensor de 1 pulgada y 50 megapixeles de resolución (y apertura variable de f/1.6-f/4.0), un gran angular de 40 megapixeles (f/2.2), y lo más importante y novedoso, una cámara con un teleobjetivo de doble sensor, único en el mundo: uno de 50 megapixeles (zoom óptico 3,7x, f/2.4, OIS) y otro de 12,5 megapixeles (zoom óptico 9,4x, f/3.6, OIS), con un sistema que permite alternar entre uno y otro.

Esto es una ingeniería de locos, ahorra espacio y además hace que tengas más opciones reales y no tengas que depender de recortes digitales o procesos posteriores a la hora de armar tu toma. El sistema literalmente cambia mecánicamente para adaptar los prismas y que tu foto sea “real”, y que los zoom y los focos no estén manejados por software. Por supuesto, podrían haber hecho como Samsung, que también ofrece dos teleobjetivos en el S25 Ultra, pero uno al lado del otro.

Tanto el teleobjetivo como la cámara principal tienen sensores de 1 pulgada, lo que hace que entre más luz, permita más detalle y, por ende, ocupe más espacio en el lomo del teléfono, que destaca el bloque de cámaras con su set de lentes dorados y bien marcados. Esta entrada de luz mayor mejora las fotos nocturnas, y brinda ventajas a la hora de tomar video, con rango dinámico de 16EV (récord, según Huawei) y tecnología TCG-HDR, para mantener los detalles de las altas luces y las sombras, de las acciones más difíciles a la hora de capturar con smartphones.

Si hablamos en el llano, las fotos son espectaculares. Focos claros, pero con fondos vivos, el color y el detalle impolutos y sobre todo, una amplia variación para retratos y la libertad para jugar con tomas, fondos difuminados, y un extenso sistema de modos de cámara. Pero ojo, no es solo para el que le gusta meter mano, porque también con el “apuntar, elegir el ángulo y sacar” funciona perfecto, y ese puede ser el punto máximo. Hasta la foto más simple sale tan bien que parece preparada y retocada por un profesional. No es infalible, y podés tener una foto movida si sacás apurado con el lente principal, pero por lo general, el resultado que brinda la cámara es excelente.

Las prestaciones, y el tema de las apps

El sonido estéreo cumple, tiene NFC, Wi-Fi 7,sensor de huellas en el botón lateral (quizás no lo más cómodo del mundo) y es resistente al agua y polvo con certificaciones IP68/69, de lo mejorcito que se ofrece hoy en día. En la Argentina no tiene 5G.

Pero después de las cámaras, lo más importante a destacar es cómo es la experiencia de usar un equipo que no es un Android estándar.

La verdad, es que, si se supera una primera curva de aprendizaje, no se siente la diferencia. Aunque esto puede no ser para todos, no todo el mundo quiere aprender a como instalar sus apps de un modo alternativo y dejar la costumbre de años de usar el Android regular. ¿Por qué decimos esto? Porque el equipo no viene con la tienda Google Play. Tiene su propia tienda de aplicaciones (llamada App Gallery), que permite instalar casi todo lo mismo que en Android, salvo para las apps como Gmail, Google Maps, o Google Photos, por las restricciones que el gobierno estadounidense le impone a la compañía.

WhatsApp y Mercado Pago no están en AppGallery, pero la tienda las descarga de AppSeeks, un almacén alternativo

¿Hay una solución? Sí, la misma que se implementa hace años para tener la tienda de Google en las tabletas de Amazon, que tampoco vienen con ella: hay que instalar una serie de aplicaciones, manualmente, que habilitan el acceso a la tienda oficial de Google para acceder a todo lo que ella ofrece. Para el teléfono de Huawei hay que usar una que se llama GBox y que no es oficial. Te logueás con tu cuenta de Gmail, y descargás las apps que quieras, sin complicaciones, pero con esta pequeña vuelta no tan intuitiva.

Una vez realizado esto se termina la experiencia “limitada” con la que sale de la caja, y es todo muy similar a Android. En teoría, todo funcionará como un teléfono con el Android oficial.

Un par de fotos tomadas con un Huawei Pura 80 Ultra

Un par de fotos tomadas con un Huawei Pura 80 Ultra

Sacando eso, la autonomía de la batería del teléfono es buena (aunque sin ser una locura); el procesador se defiende, aunque está lejos de ser tope de gama: tiene un rendimiento similar a un procesador de primera línea de hace dos o tres años.

En definitiva, la vuelta de Huawei a la Argentina es con peso. La llegada de sus relojes inteligentes, de los mejores del mercado, junto con este smartphone que si bien tiene algunas limitaciones, ofrece una de las mejores cámaras tanto para pros como para principiantes, lo ponen como una buena opción para los usuarios exigentes que buscan fotos de calidad o que pretenden usar su smartphone para reemplazar el uso de una cámara profesional, siempre teniendo en cuenta que algunas apps pueden no funcionar en el teléfono. Claramente, no reemplaza el uso de una réflex, o la mano de un fotógrafo, pero es lo más cercano que podés estar dentro del mundo de los celulares.

El precio es un desafío, teniendo en cuenta la competencia existente (un Galaxy S25 Ultra, por ejemplo, tiene un precio local base de $2,7 millones), no tiene el mejor procesador del mercado y hay que dar un par de vueltas para tener todas las apps de Android, pero cuán importante es eso en el combo de uso dependerá de cada persona; la buena noticia es que el equipo es sólido en todo su funcionamiento.