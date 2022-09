Sinergia tecno. La academia y el sector privado se unen para formar profesionales

A partir de la sanción de la ley de la economía del conocimiento de 2021, las empresas de IT que, entre otras acciones, “realicen inversiones en capacitación con especial énfasis en aquellas realizadas con el sistema educativo” reciben beneficios fiscales. Así comenzó un fenómeno de acercamiento entre el sector privado y las universidades tradicionales para formar a la mayor cantidad posible de personas para que puedan insertarse rápidamente en el mercado laboral.

Casos

El proveedor de soluciones IT Softtek trabaja, por ejemplo, con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). “Lanzamos un programa abierto al público para que las personas pueden capacitarse durante 4 a 8 semanas en la sede de la UTN Buenos Aires. Luego realizan un entrenamiento a cargo del staff de nuestra empresa y, del total de alumnos, seleccionamos a algunos para sumarlos a nuestra plantilla”, resume César Camusso, Country Manager de Softtek Argentina, que opina que “la ley ayuda, de esta manera, a mejorar el ecosistema de empresas tecnológicas, ya que personas que por, distintas razones no podían acceder a la universidad, ahora puedan capacitarse en estos centros”.

Hasta la fecha ya ejecutaron 15 academias con la UTN, en las que se capacitaron más de 300 personas en cuestiones vinculadas a Java, .Net y SAP Basis, entre otros. De ese total, 100 alumnos fueron contratados por Softtek. “El objetivo es llegar a sumar a más de 400 personas”, dice el ejecutivo.

Otro caso es el del Polo IT Buenos Aires, que tiene un acuerdo con Universidad del Salvador (USAL). El Polo IT fomenta la capacitación, mientras que la USAL ofrece a sus egresados un espacio para iniciar sus desarrollos laborales. “Creemos que la industria TIC [Tecnologías de la Información y la Comunicación], en tanto demandante y creadora de productos, debe vincularse con el sistema científico y académico para que, con el apoyo del Estado, podamos crear un ecosistema público-privado que privilegie un modelo de desarrollo productivo nacional”, comenta Pablo Fiuza, presidente del Polo IT de Buenos Aires, que también tiene convenios con la UTN, la Universidad de San Andrés y la Universidad de Palermo.

Cuestión federal

El avance de los cursos remotos permite a los interesados capacitarse desde su hogar sin tener que trasladarse a los centros urbanos. Por ejemplo, el grupo SanCor Salud también tomó cartas en el asunto para personas de todo el país, desde su filial de Sunchales, en Santa Fe. En concreto, los estudiantes sin conocimientos previos se capacitan durante ocho meses en desarrollo web full stack a partir de una alianza con las organizaciones educativas Digital House y Glubits Jump. Un vez concluida la capacitación, los egresados hacen una práctica laboral de 12 meses, y luego los mejores se unen definitivamente al staff de la empresa.

“Una vez que el alumno aplica para ingresar al programa, abona una cuota mínima administrativa de $2000 por mes durante los ocho meses de formación. Al comenzar a trabajar en SanCor Salud, empezará a abonar la carrera de formación con el 20% de sus ingresos como programador en la empresa, siendo que por esta posición el salario hoy ronda los 170.000 pesos –explica Guillermo Wilson, director de negocios de Glubits Jump– Consideramos beneficioso para el éxito del programa –agrega– que los alumnos paguen por su capacitación, ya que detectamos que cuando es así, la deserción disminuye muchísimo”, observa.

En Córdoba, la Municipalidad de Jesús María articuló con el Instituto Teclab y con las empresas tecnológicas Santex América y QActions, implementó una serie de becas en el marco del programa Mi Futuro en Mi Ciudad.

El programa se lanzó en el 2021 y ya se otorgaron 90 becas para formarse como Técnico Superior en Programación, una carrera corta, de dos años y con título oficial de validez nacional. Mientras cursan en Teclab, los estudiantes transitan una práctica profesionalizante en una de esas compañías y, al recibirse, pueden hacer prácticas en ellas.

Definitivamente, para achicar la brecha entre el perfil de personas que buscan empleo y las necesidades que demandan las organizaciones que buscan contratar colaboradores, es precisa esta sinergia que está empezando a darse entre el sector productivo y los centros de estudio.