Snap presentó sus nuevos anteojos de realidad aumentada Specs, con un precio de US$2195

Snap (la compañía detrás de la plataforma Snapchat) presentó el martes sus primeros anteojos de realidad aumentada para el público general, a un precio de 2195 dólares, promocionando el dispositivo como el futuro de la interacción de las personas con la tecnología en la era de la inteligencia artificial.

Presentadas en la Augmented World Expo de Long Beach (California), las Specs suponen una gran apuesta por parte de la pequeña empresa de redes sociales en una categoría de dispositivos en la que incluso Apple ha tenido dificultades para conseguir un éxito con sus gafas Vision Pro.

El lanzamiento llega en un momento crítico para Snap, cuyo negocio publicitario se ve presionado por rivales de mayor envergadura. Además, un inversor activista ha exigido que se escinda o se cierre la unidad Specs, que consume grandes cantidades de efectivo, tras una inversión de más de 3500 millones de dólares.

La creciente preocupación por el impacto de los teléfonos inteligentes en la salud mental y los avances en IA han dado lugar a una oleada de productos que pretenden destronar a los móviles como el dispositivo central de la vida cotidiana.

Entre los más exitosos se encuentran los anteojos inteligentes Ray-Ban de Meta, cuyo modelo estrella solo cuenta con una pequeña pantalla para texto e indicaciones de navegación y carece de realidad aumentada completa, una tecnología que superpone contenido digital a la visión del mundo real del usuario.

Así son los anteojos de realidad aumentada Specs de Snap, la compañía detrás de Snapchat

Para eclipsar a sus rivales, Snap ha conseguido que las Specs sean mucho más ligeras que las Vision Pro y más capaces que las de Meta, desarrolladas en colaboración con EssilorLuxottica y que pesan aproximadamente la mitad que las Specs.

Disponibles inicialmente en negro, las Specs se asemejan a unos anteojos de sol retro de diseño robusto con monturas gruesas y no necesitan batería externa ni accesorios, como un dispositivo para el control mediante gestos con las manos.

A través de sus lentes de realidad aumentada, pueden superponer contenido digital sobre la visión que tiene el usuario del mundo real, proyectando indicaciones para caminar por las calles, obteniendo respuestas basadas en IA mientras se realiza una tarea o permitiendo reproducir contenido en streaming y abrir una pizarra virtual.

Cómo funcionan las SPECS de Snap

Según la compañía, los anteojos son autónomos, sin necesidad de un módulo externo. La montura está fabricada con un polímero viene en dos tamaños: de 47 mm, que pesa 132 gramos, y de 52 mm, que pesa 136 gramos. Se puede usar con cristales de aumento.

“El sistema de pantalla está impulsado por una tecnología patentada de cristal líquido sobre silicio (LCoS), que ofrece un campo de visión de 51 grados y 16 millones de colores -explica Snap-. El resultado es una pantalla grande y nítida que se siente como un monitor de escritorio de 24 pulgadas cuando estás trabajando, o como una pantalla de cine en casa de 115 pulgadas situada a unos 3 metros de distancia cuando estás viendo una película.”

La pantalla usa en los cristales “miles de millones de nanoestructuras invisiblemente pequeñas; tan diminutas que más de 10,000 pueden caber en la punta de un solo cabello. Las SPECS utilizan la misma tecnología avanzada que se encuentra en las ventanas del Boeing 787 Dreamliner, por lo que las lentes electrocrómicas cambian suavemente de transparentes a oscuras en solo 10 segundos.”

Además, los lentes usan dos procesadores Snapdragon integrados en la montura: uno dedicado a la visión por computadora y el otro dedicado a la ejecución de Lenses (Lentes). “Juntos, permiten un seguimiento de manos rápido, baja latencia e interacciones receptivas que ayudan a que el contenido digital se sienta anclado en el mundo real -dice el comunicado-. Las SPECS ofrecen una latencia de movimiento a fotón de 7 milisegundos.”

Los anteojos tienen cuatro horas de autonomía con un uso mixto (reproducción de audio y video, Lenses, asistencia de IA, notificaciones por Bluetooth y más) y con el estuche de carga logran hasta 20 horas de uso mixto en total.

Con información de Reuters