Las acciones de Meta cayeron casi un 10%

El gigante tecnológico Meta, dueño de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp, presentó hoy sus resultados del segundo trimestre y la reacción no fue positiva en Wall Street: sus acciones cayeron hasta un 9,7%. A las 11.20 cotizaban a US$528.

Efectivamente, aunque los resultados muestran que la compañía superó las expectativas en cuanto a ingresos, no alcanzó las previsiones de ganancia por acción. Tal como reportó Bloomberg, los analistas esperaban ganancias por acción de US$7,14 e ingresos de US$60,2 mil millones. En el trimestre, Meta reportó ingresos de US$60,8 mil millones, pero sus ganancias por acción fueron de US$6,18.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta JILL CONNELLY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La agencia de noticias AFP explicó que el costo de Meta por mantenerse en la carrera por la inteligencia artificial y los elevados gastos legales e indemnizaciones por despido afectaron sus resultados.

Si bien Meta registró unos ingresos superiores a los esperados en el segundo trimestre, la firma elevó sus previsiones de gastos de capital, lo que generó preocupación entre los inversores sobre su rentabilidad futura; en concreto, aumentaron de entre US$125.000 y US$145.000 millones a un rango de entre US$135.000 y US$145.000 millones. Además, la firma declaró que planea invertir más de US$145.000 millones este año, y que destinará la mayor parte de ese presupuesto a la construcción de su centro de datos.

Las inversiones sin precedentes en la carrera por la IA reducen la rentabilidad de Meta: el margen operativo del grupo ha caído del 43% al 31% en un año, y los mercados exigen ver cómo se traducen en beneficios las inversiones ligadas a la IA, explicó AFP.

Microsoft, en la vereda de enfrente

Aunque la reacción del mercado refleja la inquietud de los inversores por las previsiones poco optimistas y el aumento de los gastos de las tecnológicas, Microsoft es la excepción: reportó un éxito importante en la monetización de la IA y sus acciones subieron hasta un 10% antes de que abran los mercados hoy.

La firma registró un crecimiento del 43% en Azure (la plataforma de computación en la nube de Microsoft), en el trimestre pasado, números que posicionan a Microsoft muy por encima del aumento del 5,48% del sector tecnológico.

Meta planea invertir más de US$145.000 millones este año, y destinará la mayor parte de ese presupuesto a la construcción de su centro de datos Matt OBrien - AP

La empresa ha invertido a un ritmo histórico en capacidad informática, alcanzando un gasto de US$41.000 millones en IA -en centros de datos y equipos-.

Pero incluso en este contexto, los números de Microsoft muestran un crecimiento sólido: “Los ingresos totales aumentaron un 18%, hasta alcanzar los US$90.000 millones, superando las expectativas de US$87.700 millones, mientras que las ganancias ajustadas de US$4,74 por acción superaron las previsiones de US$4,25. El beneficio operativo ascendió a US$40.600 millones”.